A Cantù arriva Mirabirra, il Social Beer & Music Festival

Mirabirra è un beer festival che pone la sua attenzione ai birrifici che affrontano tematiche legate all’inserimento delle persone fragili nel mondo del lavoro, l’ambiente e la cultura Mirabirra è anche un’occasione privilegiata per conoscere e degustare tantissime birre artigianali e i suoi innumerevoli stili, essendoci tra gli organizzatori lo staff di Paneliquido, realtà leader nel settore dell’organizzazione eventi con la birra artigianale. Non solo: Mirabirra supporta gli artisti locali e la musica dal vivo, per tutta la durata dell’evento ci sarà da divertirsi.

Cosa trovare

10 Birre artigianali a tema sociale

Cucina Street Food

Musica Live

Area Giochi per Bimbi

Ampi spazi verdi e aree relax

Incontri, conferenze, presentazioni

Musica ed Eventi

Venerdì 2

Danerush

+ Anita cane violins

+ Hugodada

Sabato 2

Giuan mbe mbe

+ Samu

Bengala

+ Piccoli Bigfoot

Domenica 4

Local DJ set