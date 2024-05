Il festival della carbonara: a Lomazzo un'esplosione di gusto

Lomazzo si prepara ad accogliere un evento culinario imperdibile: il Festival della Carbonara. Un'occasione unica per deliziare il palato con uno dei piatti più amati della cucina italiana e immergersi nell'atmosfera festosa di via Cavour, sede di questa gustosa celebrazione. L'appuntamento è fissato per il 17, 18 e 19 maggio, e l'ingresso è assolutamente gratuito.

Il menù: un'esplosione di sapori

La vera protagonista di questo festival è la carbonara, una prelibatezza che conquista i cuori di grandi e piccini con la sua cremosità e il suo gusto avvolgente. Gli chef locali si preparano a deliziare i visitatori con varianti tradizionali e reinterpretazioni creative di questo piatto iconico, garantendo un'esperienza culinaria indimenticabile.

Programma degli eventi

Venerdì 17 Maggio il festival prenderà il via con una serata all'insegna della musica dal vivo, con il talentuoso cantautore Beppe Spina che riporta in vita le melodie della grande tradizione popolare romana. Un'occasione perfetta per assaporare le prime bontà culinarie in un'atmosfera vivace e coinvolgente. Orario: 18.00-24.00. Sabato 18 Maggio la festa continua con un'altra serata allietata dalla musica dal vivo, questa volta con la band PUNTO IT che farà rivivere i migliori successi della storia della musica italiana. Un mix irresistibile di buon cibo e buona musica per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della convivialità. Orario: 11.00-24.00. Domenica 19 Maggio ultimo giorno del Festival offre un'occasione finale per immergersi nell'atmosfera festosa e gustare gli ultimi piatti di carbonara preparati con maestria dagli chef locali. Un momento perfetto per concludere il fine settimana con un pranzo all'aria aperta e una porzione extra di gusto. Orario: 11.00-22.30.