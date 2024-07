Le 5 sagre più golose di luglio da non perdere in Lombardia: polenta, funghi, carbonara e pizzoccheri

Sperando che il tempo sia clemente (ma molti di questi eventi si terranno anche in caso di pioggia) vi suggeriamo le 5 sagre di luglio più golose in Lombardia e non lontano da Como.

Festival della Carbonara e della cucina romana

Festival della Carbonara | Cucine Romane è a Montano Lucino il 12, 13 e 14 luglio. un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Parcheggio San Giorgio verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti. I migliori street chef con i loro ottimi piatti romani on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e anche una selezione di ottime birre. Area tavoli, area bimbi e musica dal vivo i primi due giorni, spettacolo di magia domenica pomeriggio.

Vi ricordiamo: tutti i giorni INGRESSO GRATUITO senza prenotazione! L’orario sarà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486

La sagra dei pizzocchei a Teglio

Teglio, la capitale enogastronomica della Valtellina, ospita la tradizionale Festa dei Pizzoccheri il 26, 27 e 28 luglio: un weekend imperdibile durante il quale sarà possibile degustare il piatto tipico del territorio (originario proprio di Teglio) e divertirsi con gli eventi collaterali in programma.

Oltre al piatto re dell’evento, i pizzoccheri, si potranno gustare anche sciatt, salsiccia, braciola, salumi e formaggi tipici. Info sul sito a questo link.

La festa della Grecia

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Sono alcune delle specialità che si potranno gustare nel weekend a Cavenago Brianza dove va in scena la festa dedicata alle specialità della Grecia. Appuntamento con "Il Villaggio Greco", il format itinerante dedicato alla Cucina e alla Cultura del Peloponneso con tre giornate di gusto e divertimento da venerdì 28 a domenica 30 giugno tra cibo greco, musica e danze tradizionali, birra fresca, bevande tipiche, intrattenimento per tutte le età, relax e molto altro. In piazza Libertà.

Taragnafest

A Roncola San Bernardo vicino Bergamo il 6 e 7 luglio 2024, la sagra dedicata alla polenta taragna con funghi o carne.

Villaggio della Birra

Arriva la Misinto Bierfest, la grande festa dedicata alla birra della Brianza che quest'anno celebra la 27esima edizione. In Brianza, a circa 20 chilometri da Como e al confine con Rovellasca e Rovello Porro, torna il Festival con grandi novità.

Sarà un vero e proprio Villaggio della birra con tanto di sabbia, sdraio e ombrelloni. All'interno del Mönchshof Stadl di via Marconi a luglio si potrà vivere una festa lunga tre weekend dove il tendone tradizionale in stile bavarese lascerà spazio anche a una vera e propria spiaggia pensata, in particolare, per il momento dell'aperitivo. A piedi scalzi nella sabbia, rilassati sulle sdraio e all'ombra degli ombrelloni, sarà infatti possibile degustare dell'ottima birra ghiacciata fin dalle prime ore della sera.