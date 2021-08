Pizzoccheri e birra artigianale: la vera sagra della Valtellina è a Cantù

La sagra della Valtellina, fatta dai Valtellinesi. A Cantù arriva per la prima volta la BeerTellina. La sagra Valtellinese in collaborazione con l'Accademia Del Pizzocchero di Teglio, i birrai della Valtellina e le migliori aziende agricole. Appuntamento comincia il 27 agosto e andrà avanti fino al 29 agosto nel Parco del Bersagliere, in via Como.

Si potranno degustare pizzoccheri freschi artigianali, taglieri di salumi e formaggi, birre dei birrifici locali e distillati valtellinesi. Ingresso gratuito. Orari: venerdì dalle 18.00 - 00.00, sabato dalle 12.00 alle 00.00 e domenica dalle 12.00 alle 00.00.