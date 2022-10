Rovenna, tra castagne e Streghe: fotoracconto di una giornata magica

Streghe e castagne a Rovenna. Dopo lo stop forzato a causa del covid finalmente la tradizione di questo borgo Comasco meraviglioso e dalle atmosfere uniche continua. L’antico borgo si è trasformato con i suoi spettacoli dedicati ad adulti e bambini di tutte le età.

Le streghe di viola e nero vestite ti guidano a scoprire gli angoli più nascosti, più significativi. Gli ambulanti ti stuzzicano con l’artigianato e la loro maestria. Il fumo delle caldarroste ed il miele delle castagne con panna sono il premio di una gita unica, dal fascino antico. Cantastorie e truccabimbi, bancarelle d’artigianato e gastronomia, il servizio di ristorazione che spazia dai piatti locali più ricercati, alla griglia, ai dolci tipici. Oggi purtroppo, a causa del maltempo, Streghe e Castagne è stata annullata ma grazie alle foto del nostro lettore Ezio Cairoli riviviamo l'atmosfera magica di Rovenna e aspettiamo le streghe il prossimo anno!

La storia di "Castagne, streghe e… dintorni”

Originariamente la manifestazione fu creata e promossa dal Gruppo Sportivo Rovennese con a tema le castagne. In seguito, si è aggiunta anche la tematica delle streghe. Lo scopo era quello di riscoprire il territorio e le sue tradizioni, a Rovenna indissolubilmente legate alle conoscenze sulle erbe curative delle donne del luogo (streghe) ed alla fonte primaria di sostentamento alimentare ed economico (castagne). Si è così giunti a Castagne, Streghe e…dintorni, un evento che coinvolge il centro storico di Rovenna, località dal 1928 annessa alla Città di Cernobbio, con un evento in grado di coinvolgere ed appassionare migliaia di persone ogni anno (raggiunte in passato anche le 8000 presenze).