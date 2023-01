Ritratti in musica, mostra e concerti tra Otto e Novecento

Nella stanza della Musica del museo di Villa Bernasconi, il Comune di Cernobbio, in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, presenta dal 26 gennaio 2023 al 20 marzo 2023, la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata.

La mostra è a cura di Claudia Taibez, responsabile del Museo, e di Elena Franco, direttrice artistica della Fondazione Arte Nova e sarà arricchita da concerti ed eventi collaterali che svilupperanno i temi proposti. Colonna sonora dell’esposizione una play list con musiche dell’epoca selezionate dal M° Enrica Ciccarelli tra gli indicabili bis delle stagioni musicali della Fondazione La Società dei Concerti di Milano.

A cavallo fra Otto e Novecento l’arte del ritratto fotografico è ormai consolidata in Europa. Le piccole carte de visite – a cui a partire dal 1870 si affiancò il formato Cabinet, di dimensioni maggiori - vengono stampate in grandi numeri, grazie al lavoro di numerosi studi fotografici. Vengono scambiate, inviate ad amici e parenti, conservate in album di famiglia. Testimoniano il gusto e l’atmosfera di un mondo che cambia, in pieno fermento, e che si ritroverà presto immerso negli anni bui della Prima guerra mondiale. I ritratti proposti – ingrandimenti contemporanei realizzati a partire dalle fotografie originali – raccontano, invece, con elementi ancora ottocenteschi o con dettagli propri dello stile Liberty - Art Nouveau o Jugendstil, che dir si voglia – della bellezza che la musica comunica. Giovani donne e uomini, bambine e bambini sono ritratti dagli atelier dell’epoca in posa con i loro strumenti o prima di danzare, a volte con costumi elaborati e travestimenti. I contemporanei progressi della tecnica, con l’invenzione di apparecchi fotografici maneggevoli e adatti all’uso non solo di fotografi ritrattisti, ma anche di dilettanti appassionati, fa sì che venga ripresa sempre più spesso anche la quotidianità. È così possibile osservare, attraverso i ritratti in mostra, non solo l’insieme degli allestimenti degli atelier di posa, gli sfondi utilizzati, gli arredi a supporto della composizione, ma anche ambienti del tempo, interni di case, giardini, dove anche gli abiti delle persone ritratte contribuiscono al racconto della nuova epoca in cui non è la pittura, in crisi di fronte alla presunta rappresentazione del vero, ma è l’arte della fotografia a consegnarci la memoria della complessità di una società in trasformazione.

Calendario eventi

Giovedì 26 gennaio 2023, h. 18-20 – Inaugurazione della mostra con presentazione delle curatrici e atmosfere musicali dal vivo con le arpe di Daniela Morittu e le sue allieve. Ingresso libero

Domenica 29 gennaio 2023, In occasione de “Le 4 stagioni di Villa Erba”.

h. 10-18, Apertura gratuita del museo e della mostra

h. 15 – Violino d’inverno. Concerto del violinista Tiziano Giudice. Organizzato da Fondazione La Società dei Concerti

Programma:

Antonio Vivaldi (1678–1741) Largo da “L’Inverno” – Le quattro stagioni RV297

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio e gavotta en rondeau dalla III partita in Mi Maggiore BWM 1006

Fritz Kreisler (1875-1962) Recitativo e Scherzo-Capriccio op.6

Eugène Ysaÿe (1858-1931) Secondo movimento dalla IV sonata op.27

Nathan Milstein (1903-1992) Paganiniana

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su

Sabato 11 febbraio 2023, h. 15 – Libere storie Liberty, laboratorio di improvvisazione e gioco teatrale a cura di Cristina Quadrio di Fata Morgana, 6-10 anni.

Ogni bambino potrà scegliere la sua foto preferita e giocare a mettersi nei panni del personaggio ritratto intrecciando la sua possibile e fantasiosa storia a quella degli altri bambini. Si creeranno così piccole scene animate, quadri viventi, che saranno a loro volta immortalati in simpatiche e buffe fotografie istantanee.

E se al fianco della mostra fotografica di ritratti nascesse un’altra stralunata e unica galleria di ritratti? Chi saranno i nuovi personaggi incorniciati?

*Prenotazione obbligatoria, posti limitati, Euro 10,00 su www.villabernasconi.eu

Sabato 4 marzo 2023, h. 17, Fotografie a 6 corde, concerto del chitarrista Giulio Tampalini. Organizzato da Fondazione La Società dei Concerti

Programma

N. Coste Les soirées d’Auteuil

M. M. Ponce Variazioni su un tema di Cabezòn

M. Castelnuovo-Tedesco Capriccio diabolico (Omaggio a Paganini)

L. Mozzani Prélude

F. Tarrega Capricho Arabe e Fantasia sulla Traviata

D. Fabio Mare - Motus

*Prenotazione obbligatoria, posti limitati, Euro 10,00 su www.villabernasconi.eu

Domenica 19 marzo 2023, h. 15 – Tacabanda per la Festa del papà

Laboratorio creativo di collage con materiale misto a cura di Cristina Quadrio di Fata Morgana, 8-12 anni.

Ogni bambino dovrà portare da casa una sua fotografia da poter ritagliare e incollare insieme a ritagli di foto recuperate da giornali e riviste di strumenti musicali, stoffe e carte differenti creando un originale e speciale autoritratto in musica.

*Prenotazione obbligatoria, posti limitati, Euro 10,00 su www.villabernasconi.eu

*Le prenotazioni saranno aperte 15 giorni prima della data dell’evento

INFORMAZIONI E CONTATTI

Dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18

Biglietto intero: 8,00 euro. Ridotto: 5,00 euro. Gratuito under 14, over 75, Cernobbiesi, disabili e accompagnatore, insegnanti, Abbonamento Musei e altri casi su www.villabernasconi.eu. Sconto parcheggio: 7 euro a chi presenterà il ticket di pagamento della sosta a Cernobbio.

Prenotazione consigliata su www.villabernasconi.eu

Contatti: Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

