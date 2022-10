Tornano i bolidi del rally, arriva il Villa d'Este

Dopo sei gare da nord a sud della Penisola eccoci giunti alla decisiva prova del Campionato Italiano Rally Asfalto: è di scena a Como e nella sua provincia venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022. La competizione è organizzata dall’Automobile Club Como sostenuto anche quest’anno da sponsor che hanno cementato il rapporto con il comitato che cura la regia dell’evento.

VILLA D’ESTE OFFICIAL RACE SPONSOR - L’edizione 2022 del rally internazionale vede attuata una novità rilevante: si tratta del ritorno di Villa d’Este come Official Race Sponsor al fianco di Automobile Club Como. Si tratta di un ricorso storico di prestigio: era il 27 aprile 1967 quando nasceva il 1° Rally Villa d’Este, un mix raffinato di asfalto e sterrato sulle montagne prealpine che fanno da corona al lago di Como. Anche alla fine degli anni Settanta il “333 Minuti” si fregiò del titolo legato all’hotel di Cernobbio, da anni sede del concorso d’eleganza per auto storiche. La prima Coppa ACI Como, legata al rally lariano del 1990, vedeva l’abbinamento con il Trofeo Villa d’Este. Grazie agli ottimi rapporti tra l’Ente comasco di viale Masia e la proprietà del centro congressi Villa d’Este, in questi anni si sono cementate relazioni testimoniate, tra l’altro, dalla location in cui si è sempre svolta la presentazione ufficiale del rally. Il Trofeo Villa d’Este e ACI Como attuano una sinergia che preconizza in chiave futura altri interessanti sviluppi per iniziative legate al mondo dell’automobile, storica e moderna, sia dallo stile racing sia di serie.

A VILLA D’ESTE IL SORTEGGIO DEI COMUNI – Uno dei punti d’eccellenza è da sempre la sintonia tra ACI Como e gli Enti locali interessati all’evento, sinergia che porta a scelte condivise delineando ad ogni edizione itinerari ed orari di percorrenza. Per vivacizzare il rapporto da anni è stata varata la contesa tra i Comuni che, da questa edizione, assume una nuova formula: il Trofeo Villa d’Este sarà messo in palio dalla prestigiosa società alberghiera come premio speciale assegnato al Comune abbinato all’equipaggio vincitore del rally. Il prestigioso Trofeo Villa d’Este farà dunque tappa ogni anno nel Comune abbinato a chi inserisce il proprio nome nell’albo d’oro. L’abbinamento a sorteggio dei Comuni abbinati ai numeri di gara dei piloti di prima fascia avviene nel corso della conferenza stampa all’Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Queste le amministrazioni coinvolte nell’evento: Como, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Bellagio, Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, Colverde, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Villa Guardia, Porlezza.