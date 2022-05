Dopo 17 anni Torna il Rally della Val d'Intelvi

Si rialza il sipario sul Rally della Val d'Intelvi. La prima edizione, delle 13 disputate fin qui risale al 1985. Ma finalmente dopo tante parole e dopo ben 17 anni di assenza la corsa torna ada animare la valle dal 21 al 22 maggio 2022. Una 14^ edizione classica ma anche la prima edizione storica. Qui tutti i partecipanti in gara.

PS1-2 “Bolla” (6,3 km): sabato 21 maggio ore 16.21 e 20.22: La Bolla si presenta come la speciale più impegnativa della gara. Ripercorre in senso contrario la prova Alpe Grande del Rally Trofeo Aci Como ma si tratta di un speciale nuova per tutti. La speciale prende il via sull’ultimo tratto della salita che collega la località “Passeggeri” di San Fedele all’Alpe Grande: dopo un primo tratto pianeggiante e molto guidato, gli equipaggi, raggiungeranno la celebre inversione in località “Bolla” e poi si “getteranno” sul tratto in discesa che porta a Casasco Intelvi. Il termine gara è previsto subito dopo l’altrettanta impegnativa inversione di marcia del lavatoio di Casasco. Si tratta di una prova particolarmente impegnativa dove la spinta dei cavalli conterà decisamente meno rispetto all’abilità ed alla determinazione dei concorrenti

PS 3-5-7 “Casle” (4,5 km): la prova, tutta in salita, ripropone un tracciato già conosciuto ai partecipanti alle precedenti edizioni del Rally della Valle Intelvi; si parte subito dopo la Frazione di Verna: la carreggiata si presenta stretta e tortuosa ma anche molto veloce che metterà a dura prova le abilità dell’equipaggio. Proprio la perfetta simbiosi tra pilota e navigatore potrà essere l’arma vincente su questo tratto che propone anche dei tornanti molto stretti che obbligheranno i piloti all’utilizzo del freno a mano per far agevolmente girare le vetture con il conseguente gradimento del pubblico presente. La parte finale cambia con un altro pezzo veloce che costituirà un valido “banco di prova” per gli equipaggi. Il termine gara e previsto in località “Pietra Fessa”, prima delle gruppo di abitazioni site in località “Clinica”.

PS 4-6-8 “Tellero” (9 km): Il tracciato della PS “Tellero” è il più lungo della corsa. Anche in questo caso l’organizzatore ha voluto riproporre un tracciato particolarmente conosciuto dai partecipanti alle precedenti edizioni del Rally della Valle Intelvi solitamente noto come “Ponna”. Come già la Caslé la piesse si sviluppa tutta in salita lungo la Strada Provinciale che collega Laino a Ponna e poi – sempre in salita sino alla località “Tellero”.