Rally di Como, partenza e arrivo in piazza Cavour

L’evento motoristico lariano si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 ottobre 2021 e si colloca in una serie nazionale aperta ad aprile con il rally dell’Isola d’Elba, seguita dal Salento, dal rally di Alba, dalla Marca di Treviso, rally del Friuli e rally San Martino di Castrozza. L’evento finale del Campionato Italiano WRC è il Rally Trofeo Aci Como e vanta il massimo coeff.1,75. La novità 2021 riguarda l’identico percorso per ogni tipologia di competizione, ma con una riduzione dal 20 ad oltre 30 per cento del costo d’iscrizione per molte classi. Tutto ciò per favorire la partecipazione del maggior numero di equipaggi.

Venerdì 22 ottobre si parte con lo Shakedown - prove tecniche delle auto in assetto da gara - confermato da Como verso San Fermo della Battaglia, via XXVII Maggio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30. Poi la partenza, alle ore 17, che torna nella centralissima piazza Cavour, centro storico di Como. Qui si tornerà per l’arrivo e la cerimonia di premiazione di sabato 23 ottobre, dalle ore 18. I tratti scelti anche quest’anno per lo svolgimento delle sei prove speciali di 91, 320 km sono ben asfaltati, con ogni tratto in sicurezza e capaci di mettere a confronto equipaggi e auto in una competizione geograficamente divisa in due parti: venerdì 22 ottobre nella zona del Triangolo Lariano, sabato 23 ottobre tra Valle d’Intelvi e Val Cavargna.

Arrivo e premiazioni nell’anfiteatro naturale di piazza Cavour a Como, alle ore 18, proprio al tramonto.