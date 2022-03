Puliamo con i Fiori: come partecipare al secondo appuntamento

Torna l'iniziatigva più ecologica di Como: Puliamo con i Fiori. L'appuntamento per l’evento organizzato da WeRoof con il patrocinio del Comune di Como e la collaborazione di Per Como Pulita, Gev, Fondazione Minoprio, Aprica e Lions, è in programma domenica 20 marzo.

All’evento, che si è diffuso in tutta la provincia su invito dell’assessore all’Ambiente del Comune di Como Paolo Annoni, partecipano anche altre amministrazioni. L’ultima adesione in ordine di tempo è quella di Figino Serenza, dove il sindaco Roberto Moscatelli ha programmato la giornata con ritrovo alle scuole medie del paese. L’appuntamento a Como sarà nel parcheggio dell’Ippocastano alle 10. Le aree di intervento saranno la stessa zona dell’Ippocastano, i vicini giardini di via Anzani e quelli di via Leoni.

"Sono positivo, non sarà facile, ma mi aspetto una partecipazione superiore anche a quella della prima uscita ai giardini a lago – commenta l’assessore Annoni – Interveniamo su una delle zone più delicate della città dal punto di vista delle frequentazioni e la risposta della città deve essere il più forte possibile. Una risposta di attenzione e di cura, per vincere il degrado e convincere tutti a non abbandonare più i rifiuti nelle aree verdi".

Come per il primo appuntamento, i partecipanti si possono registrare al link https://bit.ly/WeCleanFlowers2_Registrazione e chiedere dei guanti igienizzati messi a disposizione dagli organizzatori. Aprica e il Comune di Como forniranno anche scope, rastrelli e pinze per raccogliere i rifiuti. Dopo la prima fase dell’intervento di pulizia, verranno distribuiti anche i 100 fiorellini in vasetti 100% biodegradabili coltivati dalla Fondazione Minoprio. I partecipanti porteranno a casa i fiori come ricordo. Qualcuno verrà lasciato anche nel giardino di via Anzani, quale segno di attenzione verso il luogo.