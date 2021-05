Sognando il ritorno al live: ecco il primo album dei Five Quarters

Li abbiamo conosciuti quando a febbraio hanno presentato il videoclip "Non dimenticare chi sei" che annunciava il loro primo album, Storie Nuove, uscito il 30 aprile per l'etichetta musicale B District Music. I Five Quarters irrompono adesso a piedi uniti nel mercato discografico con la loro miscela esplosiva di rock, funky e blues, con riff di chitarre e fiati, tanto groove e tanti cori.

Tommaso Imperiali (voce, chitarra), Giovanni Elli (chitarra elettrica), Tommaso Roscio (sax tenore), Riccardo Cappi (batteria e cori), Federico Gemignani (tastiere, pianoforte), Diego Albonico (tromba), Simeon Caccia (trombone) e Leonardo Ruggeri (basso). Sono loro l'ottetto blues del Lago di Como.

Il tema centrale del progetto discografico è l’invito a non cadere nella disillusione, insistere sul bisogno che c’è (e ancor di più in un periodo come questo) di integrare la realtà con storie nuove. Una riflessione su quanto sia sottile il confine tra la realtà e la narrazione che ne inventiamo, condita con una buona dose di ironia nei confronti dei confini netti, senza dimenticare che sognare in grande non costa niente. E in pandemia c'è più che mai bisogno di sognare, soprattutto quando si vent'anni o poco più e il calice della v ita, a cui bere a grandi sorsate a quell'età, ti è stato sottratto a forza dalle mani.

"Per noi non c'è nulla di peggio - commenta Imperiali - che dover rinunciare a esibirci dal vivo. Il palco è tutto per un musicista. Anche per questo abbiamo deciso di non organizzare un evento online ma aspettare ancora un po', fiduciosi che a breve verranno consentiti ancora gli eventi live con il pubblico"

Del resto ogni brano di ‘Storie Nuove’ è stato scritto e pensato per essere suonato dal vivo e la tracklist immaginata come una vera e propria scaletta live, con l’obiettivo di rendere il più possibile l’energia e il sound del concerto dal vivo (nonostante sia una missione pressochè impossibile).

Nelle nove tracce che compongono il nuovo lavoro si sentono tutte le influenze che hanno dato vita al personalissimo stile dei Five Quarters in tutti questi anni: il funky spinto dai fiati di Cuore d’oro e della title track Storie nuove, le chitarre rock di Non dimenticare chi sei e di Prima di tutto la dignità, la ‘Springsteenianità’ di Quando penso che fosse ridicolo. In chiusura un’immancabile love song a tutti gli effetti: Dove porti il tuo spettacolo.

Autori e compositori di tutti i brani di ‘Storie Nuove’ sono Tommaso Imperiali e Giovanni Elli, cantante e chitarrista della band. I testi sono ricchi di citazioni e rimandi espliciti a brani, film e storie che abbiamo preso come riferimento. L’arrangiamento dei brani coinvolge tutta la band.

L'album è stato registrato, mixato e masterizzato presso Auditoria Records di Fino Mornasco (CO) da Aki Chindamo. Autori e compositori di tutti i brani: Tommaso Imperiali e Giovanni Elli. La copertina è stata invece realizzata da Jacopo Ambroggio, videomaker comasco che da anni collabora con la band.