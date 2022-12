Natale in divisa: a Cernobbio i bambini diventano piccoli poliziotti

La polizia di Stato nella giornata dell’8 dicembre 2022 è stata protagonista in piazza Risorgimento a Cernobbio, dove ha organizzato il “Natale in divisa”, in concomitanza con l’evento Città dei Balocchi 2022. La Questura di Como, con la collaborazione dell’Associazione nazionale polizia di Stato di Como ANPS, ha allestito dei gazebo dove ha distribuito ai molti bambini presenti, caramelle, adesivi, gadget, palline di natale e i famosissimi diplomi del “Piccolo Poliziotto” che i bimbi si sono guadagnati dopo aver eseguito un percorso a bordo di mini quad con la livrea della polizia di Stato. Presenti i mezzi di varie specialità della polizia di Stato tra i quali, preso d’assalto dai curiosi , un attrezzatissimo Iveco Daily del 3° Reparto Mobile di Milano, e adibito ai servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi.

Oltre alla moderna Alfa Romeo Giulietta attrezzata per il servizio di pronto intervento e controllo del territorio, in dotazione alla Squadra Volante, era presente per i più nostalgici una bellissima Fiat Campagnola degli anni 70, ancora funzionante e ottimamente conservata. Non poteva mancare la presenza del Gruppo Cinofili di Malpensa con la meravigliosa “Candy”, un bellissimo labrador in servizio antiterrorismo e specializzata per la ricerca di armi ed esplosivi, adorata dai bimbi presenti ai quali Candy non ha fatto mancare le sue coccole. Tutto si ripeterà sabato 17 dicembre 2022 sempre a Cernobbio in piazza Risorgimento dalle ore 10.30 circa e fino alle ore 17.00 sosterà il grande Pulman Azzurro della Polizia Stradale con una bellissima sorpresa per grandi e piccini, sarà assicurata la presenza di due unità del Gruppo Cinofili di Milano che, mostreranno le loro capacità a tutti i presenti.