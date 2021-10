A Lipomo torna la serata pizzoccheri: mangiando aiuti gli animali in difficoltà

Indirizzo non disponibile

«Finalmente dopo 2 anni possiamo tornare a vederci davanti a un piatto di gustosi pizzoccheri!», cosi' scrivono le organizzatrici della pizzoccherata che si terrà sabato 20 novembre presso l'imbattibile Pro Loco di Lipomo che cucinerà deliziose porzioni di pizzoccheri filanti.

A causa delle restrizioni dovute al Covid i posti sono limitati a 100 persone ma questo significherà distanziamento sociale e sicurezza per tutti.



«Per lo stesso motivo, spiegano le volontarie di Como Scodinzola, non possiamo proporre un prezzo "politico" ma ci dobbiamo adeguare alle maggiori spese e il costo per persona sarà di 25€».

Nel menù ci saranno come sempre abbondanti pizzoccheri, bibite analcoliche e acqua (alcolici a pagamento), torta di pasticceria e caffè.

Tutto quello che sarà ricavato da questa serata sarà ovviamente interamente dedicato ai nostri animali in difficoltà.

Ça va sans dire, green pass obbligatorio per tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3463223576 (Lucia) e 3386129264 (Valentina).

Nessuno, nelle scorse edizioni, è mai rimasto insoddisfatto o a pancia vuota e finalmente con le dovute precauzioni si puo' tornare a fare del bene socializzando e mangiando in compagnia!