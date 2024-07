Piazzolla Passion chiude ballando il Festival Como Città della Musica

Dalla grande musica del compositore argentino Astor Piazzolla nasce Piazzolla Passion, uno spettacolo dal sapore tipicamente tanghero e seduttivo con l’ensemble della compagnia Romae Capital Ballet e la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzalez, noto al grande pubblico dalla trasmissione televisiva “Amici”.

Lo spettacolo ripercorre le tipiche ambientazioni dei locali argentini in cui la musica e la danza sensuale si fondono assieme in seduzioni amorose e passionali.

Dal vivo, Fabio Montani, pianista, ed Elvin Dimitri, violino solista, daranno brio e colore alle coreografie di Alfonso Paganini, già Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, che sapranno portare lo spettatore in un’ambientazione unica nel suo genere. Lo spettacolo si avvale inoltre di quattro ballerini classici, quattro ballerini di tango coordinati da Daniela Ayala e di una voce narrante. A seguire gli amanti del tango potranno danzare fino a tarda sera.

domenica, 14 luglio 2024 – ore 21.30

PIAZZOLLA PASSION

Coreografia e luci Alfonso Paganini

con Romae Capital Ballet

e con la partecipazione straordinaria di

Amilcar Moret Gonzalez

con Gruppo di Tango Encuentro diretto da Daniela Ayala

Violino Elvin Dimitri Pianoforte Fabio Montani Voce narrante Giada Gagliardi

Produzione Antonio Desiderio Artist Management