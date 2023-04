Pedalata per la pace: un corteo di bambini su due ruote attraversa Como

In occasione della Giornata internazionale dello Sport 2023 per lo sviluppo e la pace, mercoledì 5 aprile circa 80 ragazzi in bicicletta parteciperanno alla Pedalata per la pace che si snoderà nelle vie della città, con ritrovo dei partecipanti e partenza da via Perti (e ritorno). Parteciperanno le classi della scuola elementare "Ugo Foscolo" dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico. Dalle ore 10, limitatamente al passaggio dei partecipanti, è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo via Perti (raggruppamento e partenza), via Bertinelli, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour, via Fontana, piazza Volta, via Garibaldi, via Volta, via Giovio, p.za Medaglie d’oro, via Vittorio Emanuele II, via Perti.