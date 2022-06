Parco del Grumello, una giornata immersi nella bellezza delle ortensie rare

Prezzo non disponibile

Il parco storico botanico della Villa del Grumello vanta una ricca collezione di oltre 120 varietà di Hydrangeae, tra le quali diversi esemplari rari, distribuite lungo i viali principali e in alcune aree tematiche del giardino romantico.

In particolare tra giugno e settembre le Ortensie regalano ai visitatori del Grumello delicate sfumature e suggestive “chiazze” di colore variopinte, che si tuffano nel paesaggio lacustre.

Per celebrare la ricca collezione, l’Associazione ogni anno organizza una giornata di eventi dedicati.

Il programma

ore 9-10,30 - Serretta del Grumello

Coltiviamo l’energia tra le Hydrangeae del Grumello

Incontro di Raja Yoga aperto a tutti

Con il Maestro Massimo Lozzi

iscrizione euro 10, con prenotazione obbligatoria qui



ore 10,30-17,30 - Serra del Grumello

KEPOS 2022. Pane e Ortensie

Piccoli laboratori di arte terapeutica aperti a tutti.

Protagoniste le ortensie, che nel gioco di colori e forme daranno vita

ad un’opera condivisa.

A cura degli studenti laureandi al Biennio in Terapeutica Artistica,

Accademia di Belle Arti di Brera. Coordinamento, Prof.ssa Nicoletta Braga



ore 10,30 - Ritrovo alla Serra del Grumello

Conversazione con visita guidata dal Dottore Agronomo Virgilio Piatti, specializzato in Botanica e giardini.

prenotazione obbligatoria cliccando qui



ore 12 - Cedro del Grumello

Presentazione del libro "La cucina verde" di Lucia Papponi,

naturalista ed etnobotanica, esperta di specie spontanee e fiori eduli.

L’autrice dialoga con Anna Zottola, agronoma e appassionata di cucina del territorio.



dalle ore 13 - Parterre Villa del Grumello

Verdi assaggi, ispirati alle ricette di Lucia Papponi.

Ristoro aromatico e spontaneo del Grumello, L’Ape Breva

A cura di La Breva catering

Prenotazioni: +39 3284433871



ore 15-18 - Serra del Grumello

Le piccole ortensie di carta del Grumello

Mini laboratorio di costruzione di origami con Marinella Della Toffola (Marigami)

Per info e prenotazioni questo è il link