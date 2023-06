Torna a Como la Parada per Tücc

La Parada par Tücc è un progetto sociale che utilizza l'arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione. Un percorso partecipato e fondato sui valori della gratuità, libertà ed ecologia che prende vita da una serie di laboratori artistici gratuiti offerti alla cittadinanza e trova la sua espressione in una sfilata cittadina. La Parada par Tücc è un'occasione di cittadinanza attiva in cui associazioni, gruppi informali, singoli cittadini partecipano alla costruzione della città.



Il titolo della manifestazione è doppiamente evocativo: se da una parte l'arte che avanza fa riferimento al corteo artistico di cui si compone la Parada, dall'altro allude al desiderio di coinvolgere anche le espressioni creative marginali, periferiche, quelle che "avanzano". Il progetto Parada par Tücc, inoltre, ha tra i suoi scopi la creazione di un tessuto urbano coeso, capace di includere anche le aree più distanti dal centro: non solo le periferie fisiche, ma anche quelle sociali.



Tornano i Laboratori, torna l'Arte per le strade, torna la voglia di giocare e mettersi in gioco... torna la Parada

Il tema 2023 "Il Gioco" vuole darci la possibilità di tornare a vivere la città con giocosità e leggerezza, ritrovando il bambino che c'è in noi.

Questa QUATTORDICESIMA EDIZIONE prevede la partenza da Piazza Volta, per passare attraverso il centro storico e approdare in Piazza Cavour, dove sarà possibile ammirare tutti i laboratori riuniti!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

14.00 - Ritrovo artisti per trucco e parrucco in Piazza Volta, Como

15.00 - Ritrovo per amici e curiosi

16.00 - Partenza Parada par Tücc - Il Gioco

18:30 - Arrivo in Piazza Cavour e grand final!