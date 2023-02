Lago di Como, Villa Erba: Orticolario 2023 sarà dedicato al paesaggio d'acqua

La tredicesima edizione, dal 28 settembre al primo ottobre 2023 a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, sarà dedicata alle piante per un giardino sostenibile, mentre il tema sarà il Paesaggio d'Acqua. Un viaggio controcorrente per recuperare una consapevolezza autentica e profonda. Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell'acqua. L'anno nuovo è iniziato e la fisionomia di Orticolario è già ben delineata.

Il tema

Il Paesaggio d'Acqua viene inteso sia come contesto naturale, sia come scenario urbano, che contempla la presenza di parchi e giardini con fontane e vasche.

Nei quattro giorni di evento i visitatori si inoltreranno giù, nell'oscurità di un lago o nel silenzio di un fiume carsico, e poi su, fino all'incontenibile spumeggiare delle onde. Orticolario 2023 sarà un viaggio controcorrente nel vitale Paesaggio d'Acqua verso cui l'uomo ha smarrito una consapevolezza interiore, profonda, autentica. «L'ancestrale rapporto tra uomo e acqua è una complicità tanto antica quanto intima – commenta Anna Rapisarda, curatrice dell'evento. La storia dell'acqua e del suo paesaggio coincide con la storia del mondo ed è il senso di appartenenza ai luoghi a modellare i propri comportamenti».

Piante per un giardino sostenibile

Durante Orticolario 2023 si esploreranno diversi aspetti, dalla vegetazione igrofila dei giardini acquatici alle xerofile dei giardini secchi, a basso fabbisogno idrico e ridotta manutenzione, in cui le piante resistono alla scarsezza o alla mancanza di acqua. Aspetti in apparenza contrapposti ma che, in realtà, rappresentano il connubio tra acqua e natura, sia valorizzando veri e propri giardini acquatici, sia giardini con giochi d'acqua, sia il loro contrario, ovvero giardini attenti al consumo idrico e alla sostenibilità.

«Dagli ecosistemi acquatici a quelli totalmente secchi, ogni pianta ha un rapporto speciale con l'acqua – spiega Mario Mariani del vivaio Central Park, esperto di botanica nella Compagnia dei Pensatori di Orticolario. L'evento s'immergerà nella profondità di questo legame, passando dalle ninfee ai cactus e mettendo in mostra i differenti habitat in cui le piante vivono». La manifestazione sarà dunque occasione per fare conoscere al grande pubblico la centralità dell'elemento acqua nel paesaggio e per elevarne la sensibilità su un uso attento e consapevole.

Orticolario

Giunto alla tredicesima edizione, è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. Tratto distintivo dell'evento è la proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale "Spazi Creativi". La manifestazione è arricchita da un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con circa 270 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance ed esperienze. Al centro della rassegna, l'arte, capace di andare oltre e di abbattere i confini tra interno ed esterno. Durante i quattro giorni di evento e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio. La prossima edizione si svolgerà da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre 2023.