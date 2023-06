Orrido di Nesso in Festa: Sagre, RockRace, AquaRock, Live Music e Fuochi d'artificio

Un ricco programma quello dell'Orrido Nesso Festival. Si inizia il 18 giugno con Nesso in Festa. La partenza dalle ore 10.30 presso l’Imbarcadero di Nesso, in località Coatesa, a pochi passi dal famoso ponte della Civera, dove la Pro Loco accoglierà il partecipanti con un piccolo aperitivo per affrontare la salita lungo la caratteristica scalinata che porta verso la Via Roma (Piazza Castello). Qui la possibilità di pranzare assaggiando alcuni tra i piatti tipici della tradizione del Lago di Como per dare uno sguardo al salto di circa 50 metri che compie la cascata dell’Orrido di Nesso. A seguire si prosegue per un dolce tipico o una merenda in compagnia ai piedi del Castello.

Le gare

Due gare non competitive accomunate dalla stessa anima, realizzate nel territorio del comune di Nesso il 19 luglio per dare agli appassionati dello sport, della natura, dell’arte e del semplice turismo estivo la possibilità di correre, camminare su sentieri segnalati e sicuri. Per quanto riguarda la Nesso Rock Race, sarete accompagnati da Nesso a Careno in battello dove avverrà la partenza gara. Un percorso importate e mpegnativo se affrontato agonisticamente dove gli atleti potranno portarsi al limite ma se percorso con il passo del viandante tutti potrete trovare la giusta dimensione per una giornata alla scoperta di uno spettacolare lembo del territorio lariano. Solo per atleti allenati la Nesso Aqua Rock Race, inquanto si dovrà affrontare una prima frazione di nuoto della lunghezza di km 1,800 che da Nesso porterà a Careno per poi iniziare la parte di corsa.

Nesso Rock Race

La gara è aperta agli atleti agonisti e a tutti gli appassionati di camminate in montagna “trekking” senza l’assillo della competizione ma con il gusto di condividere in compagnia un territorio unico nel suo genere con scorci spettacolari su uno dei laghi più belli del mondo: “Il lago di Como”.

Unica distanza: Gara km 6,200 dislivello positivo 530 m.

Obbligo di certificato medico per corsa o certificato medico modulo organizzazione da scaricare e far compilare da proprio medico. La gara sarà effettuata su sentieri e mulattiere segnate e controllate nei bivi da personale gara.

Gara partenza domenica mattina 9 luglio 2023.

Premiazione, pasta party domenica orario pranzo.

Nesso AQUA Rock Trail

Gara è consigliata a tutti coloro che sono ben allenati al nuoto e alla corsa.

Gara NUOTO km 1,800 + CORSA km 6.200 trail. Dislivello positivo corsa 530 m.

Gara aperta anche a STAFFETTA nuoto + corsa. 1° frazionista nuoto – passaggio di testimone – 2° frazionista corsa. Le staffette possono essere: donna + donna / uomo + uomo / donna + uomo. Verrà premiata prima staffetta assoluta.

Obbligo di certificato medico per: triathlon o nuoto e corsa oppure certificato medico modulo organizzazione da scaricare e far compilare da proprio medico.

Certificato medico per STAFFETTA: certificato nuoto per frazionista nuoto, certificato corsa per frazionista corsa.

Alessandro Martire Live

Pianista e compositore di fama internazionale in concerto il 23 luglio a Nesso per Lake Endless Joy Festival.

Un curriculum che vanta performance mozzafiato in contesti naturali e urbani ricercati di tutto il mondo, l’ideazione dei format musicali Floating Waves Concert e Ice Waves Concert. Il suo ultimo album “Wind of Gea” è un progetto che inizia a formarsi a partire dal 2020. L’esplorazione di nuove terre con gli occhi pieni di curiosità e meraviglia hanno spinto Alessandro Martire verso nuove sfide: una di queste, quella più intima e spontanea, è stata proprio la realizzazione di questo album.

Sagra San Lorenzo

Una serata speciale il 5 agosto per Nesso che continua con questa tradizionale sagra alla scoperta dei piatti tipici del Lago di Como. Dalle ore 19.00 Cucina aperta presso il campo sportivo di Nesso – Palestra Comunale. Serata di intrattenimento musicale e alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico.