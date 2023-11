L'Orrido di Bellano si illumina con le luci del Magic Christmas Lights: esperienza immersiva alla Ca del Diavol

Un’esperienza immersiva multimediale che si potrà scoprire gratuitamente in occasione dell’open day del 2 dicembre quando Bellano accenderà le luci del "Magic Christmas Lights – Candy edition”. La visita è alla Cà del diavol, l’edificio storico che si affaccia sull’Orrido e che è stato ristrutturato e allestito dal Comune anche grazie ai finanziamenti europei della strategia delle aree interne dell’alto lago di Como.

La valorizzazione dell’Orrido di Bellano è uno dei 31 progetti tra i più significativi. L’intervento, realizzato dal Comune di Bellano, è stato finalizzato alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell’ambito dell’Orrido, mediante il restauro e il risanamento conservativo della Ca’ del Diavol e la sistemazione del punto di accesso all’Orrido (biglietteria). Nella riqualificata Ca’ del Diavol, è stato curato l’allestimento di una mostra multimediale, che accompagna il visitatore nella scoperta della storia del sito e del territorio, con postazioni di realtà virtuale che permettono di ripercorre il corso del torrente Pioverna partendo dal museo, arrivando alla gola e poi attraversando tutta la Valsassina per giungere sulla vetta della Grigna, per tornare alla Ca’ del Diavol sorvolando il Lago di Como.

OPEN DAY CA’ DEL DIAVOL – Prenotando dal QRCODE e inserendo il codice coupon “OPENDAYCADELDIAVOL” sarà possibile vivere l’esperienza multimediale per tutta la giornata del 2 dicembre con un ticket d’ingresso ridotto anche per l’Orrido. La giornata è però ricca di atri appuntamenti. Alle 14.30 in piazza Grossi i bimbi allestiscono l’albero di Natale con Babbo Natale e imbucheranno le letterine. Le luci del Magic Christmas Lights – Candy edition. Dalle 10 all’esterno della Ca del Diavol per chi vorrà pedalare alcune bici alimenteranno l’energia necessaria ad accendere alcune luminarie. Un corner sarà dedicato alla scoperta delle nuove ciclovie. Per info al sito ufficiale.

“La ca' del diavol O casa del diavolo – spiega l’assessore al turismo del Comune di Bellano, Irene Alfaroli - per chi non conosce il nostro dialetto, è una torre delle emozioni . Emozioni che si possono vivere tramite un'esperienza immersiva che accompagna il visitatore su 3 diversi piani per 3 diversi temi. Si inizia con la narrazione della storia e della morfologia del territorio per poi passare alle tradizioni per sfociare poi nel vero e proprio viaggio... un viaggio vero e proprio a 360 gradi che lascia il viaggiatore a bocca aperta”.