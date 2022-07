L'estate più bella è a Leolandia

L'estate è la stagione giusta per vivere nuove esperienze con la propria famiglia, approfittando delle belle giornate per fare delle gite fuori porta.

Se state cercando una meta che promette tanto divertimento e nuove avventure, Leolandia è sicuramente la scelta che fa per voi.

Un parco pieno di emozioni

Allegria, emozioni e tantissime risate vi aspettano a Leolandia, il parco di divertimento in provincia di Bergamo, a solo un'ora da Milano.

A Leolandia la magia non ha confini, con ben otto aree a tema e oltrecinquanta attrazioni per bambini di tutte le età.

In compagnia di tanti personaggi

Per i bimbi più piccoli, i sogni diventano realtà: tutti i giorni possono incontrare dal vivo i personaggi più amati dei cartoni animati. E con i bimbi più grandi si potrà vivere l’emozione di diventare un vero pirata sul vascello più spericolato che ci sia, o trasformarsi in un coraggioso cowboy sui tronchi più pazzi del west.

Il divertimento poi continua con la magia degli incredibili Spettacoli per i bambini e, per una pausa gustosa, si può pranzare o cenare negli scenografici punti ristoro del parco.

Gli sconti per i lettori di MilanoToday

Solo per i lettori di MilanoToday sono previsti alcune offerte scontate, da cogliere al volo.

Condizioni:

- Per l’acquisto dei biglietti non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso i tornelli del parco con il biglietto di Leolandia con il Codice a Barre ricevuto nella seconda email.

- Con questo biglietto salti la coda alla cassa della biglietteria, presentati direttamente ai cancelli d’ingresso. Non è valido come salta coda per le singole attrazioni.

- Il biglietto di ingresso al parco è valido tutti i giorni di apertura ad eccezione di giornate speciali e giornate evento (es. 31/10/2022).

- Il biglietto comprende l'accesso a tutte le attività e agli spettacoli del Parco.

- Ingresso gratuito per: bambini fino a 89 cm d'altezza, LeoOspiti Speciali Minori in possesso dei documenti idonei richiesti consultabili su leolandia.it e Adulti (+18 anni) non deambulanti in modo permanente (con carrozzina) e/o ciechi

Come funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email la Conferma d'ordine e successivamente in una seconda email il biglietto con il codice a barre

3) Presenta questo biglietto all'ingresso del parco e goditi la visita.