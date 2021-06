Che schifo: sabato 5 giugno Burgez apre anche a Como

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Prendete carta e penna perché questo appuntamento non potete assolutamente perderlo: sabato 5 giugno alle ore 12.00 verrà inaugurato a Como, in Via Cantù 48/50, un nuovo ristorante Burgez.

Si tratta del quattordicesimo locale per l’irriverente catena di hamburger che, dopo aver già portato i suoi panini in diverse città sbarca con questa nuova apertura.

Questo ampliamento della rete conferma ancora una volta la scalabilità del modello del fast food di qualità fondato da Simone Ciaruffoli e Martina Valentini, che non per niente ha in programma ulteriori aperture a Brescia, Genova, Firenze, Verona, Bologna e il terzo ristorante a Roma. La fine del 2021 Burgez sarà presente con 20 punti vendita, a testimoniare che nemmeno un periodo così brutto e nefasto è riuscito a fermare l’onda espansiva dell’irriverente fast food di qualità.

Segno distintivo di Burgez è, da sempre, l’irriverenza, che fa parte soprattutto del suo dna comunicativo. Nessuna riconciliazione con il cliente, nessuna ruffianeria, anzi, per Burgez il cliente non ha sempre ragione, ha ragione solo quando ce l’ha. Celebri le suo campagne marketing in cui manda a quel Paese i clienti più maleducati, oppure quando ne ha da dire anche a se stesso, ossia quando affitta i tram milanesi e ci scrive sopra “L’hamburger di Burgez è il più schifoso”.

Non farà sconti nemmeno con l’apertura del nuovo locale: a chi acquisterà un menù, verrà data in omaggio una maglietta dedicata al "primo cittadino" di Como.

Appuntamento allora in Via Cantù 48/50 alle ore 12.00 del 5 giugno. E non fare tardi che non sai cosa ti perdi.

Gallery















Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...