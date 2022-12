Natale a Como, tutti gli eventi in programma fino alla vigilia

Natale a Como presenta i prossimi appuntamenti fino all'8 gennaio per grandi e piccini nell?ambito della manifestazione promossa dal Comune di Como. Eccoli quindi nel dettaglio con anche altri appuntamenti culturali organizzati da Palazzo Cernezzi e che vanno anche oltre il Natale

Martedì 20 dicembre 2022

NOTE AUREE

Nell'ambito del Natale a Como si svolge la rassegna Note Auree, con appuntamenti musicali di qualità in location suggestive in Città e non solo. Il programma comprende concerti di musica sinfonica, cori gospel e polifonici, recital di pianoforte. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Vicariato Como Centro e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Martedì 20 dicembre 2022 alle ore 14.30 appuntamento della rassegna Note Auree con Wind of Gea concert, concerto di Alessandro Martire, nella suggestiva cornice della Pinacoteca civica. SOLD OUT.

Il pianista e compositore comasco di fama internazionale, dalla prestigiosa biografia, presenta il nuovo album con un concerto esclusivo e la proiezione di nuovi contenuti prodotti a stretto contatto con la natura, inesauribile fonte d?ispirazione.

VERDE NATALE

Numerose iniziative sostenibili sono previste per la seconda edizione di Verde Natale, promossa da Fondazione Alessandro Volta. Un calendario di eventi diffusi nella città di Como e in periferia che desidera immergere i cittadini in una calda e semplice atmosfera natalizia, con uno sguardo attento verso la riscoperta della tradizione e lo sviluppo di una cultura sostenibile. Passeggiando per le vie della città di Como le famiglie saranno coinvolte in numerose iniziative sostenibili, come forma di sensibilizzazione verso una cultura basata sul rispetto e la salvaguardia della natura.

Martedì 20 dicembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00, nell?ambito di Verde lago, si svolgerà Green Re-Lake, in collaborazione con Proteus Como e Mondovisione. In una location inedita e suggestiva come il Battello Volta, Proteus Como organizza un pomeriggio di attività dedicate alle famiglie. Sul battello gli adulti potranno scoprire il progetto Green Re-Lake e assistere a un video-collegamento in diretta dal fondale del nostro lago; mentre i bambini saranno coinvolti dagli esperti di Proteus Como in un laboratorio dedicato alla fauna del lago, per conoscere le specie che lo abitano e le buone azioni da intraprendere per garantirne il futuro.

COMO4COMO

laboratori, spettacoli e intrattenimento per i bambini - Piazza Martinelli. Tutte le attività di COMO4COMO sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 351 7088146 dalle 15.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì (gradite le prenotazioni via whatsapp).

Per info su tutte le iniziative: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/11.4como4como

Martedì 20 dicembre 2022 nella Tenda grande, dalle 17.00 alle 18.30 si tiene Natale a 4 zampe, per bambini dai 6 ai 10 anni. Una iniziativa per avere informazioni sul cane, con spazio per domande e curiosità e per un contatto con l?animale attraverso il tatto e la vista. Sviluppo di un piccolo laboratorio creativo. Nella Tenda piccola, dalle 16.30 alle 18.30, arriva Babbo Natale. Ognuno potrà consegnare la propria letterina e scattare una foto ricordo con Babbo Natale.

NATALE IN PIAZZA CON GLI ARTIGIANI

Appuntamento giornaliero, nella splendida cornice di piazza San Fedele, con Natale in piazza con gli artigiani, originale mercatino dove, in una gradevole e raccolta atmosfera natalizia, sarà possibile trovare tante idee regalo. Fino al 23 dicembre 2022.

FUORI FIERA DEL LIBRO ? EDIZIONE INVERNALE

Storie verso Natale

Proseguendo la direzione intrapresa durante la 70° edizione estiva della Fiera, le attività si estenderanno anche nei quartieri di Como e in alcuni comuni limitrofi.

Martedì 20 dicembre 2022, ore 17.00

Factory ? via Scalabrini 29 ? Como

Storie verso Natale

Racconta e ascolta: Gerardo Monizza

TEATRO SOCIALE

Martedì 20 dicembre 2022 ore 20.30, Concerto di Natale. Le più belle canzoni natalizie cantate dai bambini e ragazzi del Coro Voci Bianche del Teatro e dai coristi del Coro 200.Com. Un?occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. L?incasso della serata sarà devoluto a favore di Cometa.

Infoline/prenotazioni telefoniche: dal martedì al venerdì ore 14.30 - 16.00. Tel. 031.270170 - fax +39. 031.271472, mail: biglietteria@teatrosocialecomo.it

Mercoledì 21 dicembre 2022

VERDE NATALE

Mercoledì 21 dicembre 2022

Mercoledì 21 dicembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00, nell?ambito di Verde lago, si svolgerà Green Re-Lake, in collaborazione con Proteus Como e Mondovisione. In una location inedita e suggestiva come il Battello Volta, Proteus Como organizza un pomeriggio di attività dedicate alle famiglie. Sul battello gli adulti potranno scoprire il progetto Green Re-Lake e assistere a un video-collegamento in diretta dal fondale del nostro lago; mentre i bambini saranno coinvolti dagli esperti di Proteus Como in un laboratorio dedicato alla fauna del lago, per conoscere le specie che lo abitano e le buone azioni da intraprendere per garantirne il futuro.

COMO4COMO

Laboratori, spettacoli e intrattenimento per i bambini - Piazza Martinelli

Mercoledì 21 dicembre 2022 nella Tenda grande dalle 17.00 alle18.30, Tour della città con i Greentosi, mini tour della città per bambini ispirato al libro 'I Greentosi alla scoperta di Como'

Dalle 17.30 alle 18.30, Le meraviglie di Natale, per bambini dai 3 ai 12 anni. Letture di magiche storie natalizie con i lettori di A voce Alta Como.

Nella tenda piccola, dalle 16.30 alle 18.30, Una pallina di Natale speciale, per bambini dai 6 ai 10 anni. Laboratorio creativo alla scoperta delle tecniche artistiche. I bambini realizzeranno una pallina di Natale personalizzata con la propria foto.

FUORI FIERA DEL LIBRO ? EDIZIONE INVERNALE

Storie verso Natale

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 17.00

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 17.00

ComoBar, via Volta 51 ? Como

Storie verso Natale

Racconta e ascolta: Gerardo Monizza

UNIVERSO PARISI ? PINACOTECA CIVICA

Mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 18.00 si inaugura presso la Pinacoteca Civica di Como, nelle sue sale al primo piano, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna.

La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi. Centrale, anche nella sua vita professionale, la figura della moglie Luisa Aiani.

NATALE IN PIAZZA CON GLI ARTIGIANI

Mercoledì 21 dicembre 2022

TEATRO SOCIALE

Mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 20.30 Il giaguaro mi guarda storto, di e con Teresa Mannino. SOLD OUT

Giovedì 22 dicembre 2022

COMO4COMO

Laboratori, spettacoli e intrattenimento per i bambini - Piazza Martinelli

Giovedì 22 dicembre 2022 nella Tenda grande, dalle 17.00 alle 18.30 Magic Clown Trallallero, per bambini dai 3 ai 12 anni. Il magico Trallallero può far comparire incredibili cose attraverso i palloncini colorati.

Nella Tenda piccola, dalle 16.30 alle 18.30, arriva Babbo Natale. Ognuno potrà consegnare la propria letterina e scattare una foto ricordo con Babbo Natale.

COMO4COMO

Laboratori, spettacoli e intrattenimento per i bambini - Pinacoteca civica

Giovedì 22 dicembre 2022, dalle 16.30 alle 17.30 è previsto un incontro artistico-creativo per bambini dai 3 ai 6 anni ispirato all'opera pedagogica di Hervé Tullet.

TEATRO SOCIALE

Giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 20.30 Il giaguaro mi guarda storto, di e con Teresa Mannino. SOLD OUT

NOTE AUREE

Giovedì 22 dicembre 2022

Giovedì 22 dicembre 2022 alle 21.00 ottavo appuntamento della rassegna con La Filharmonie - Orchestra Filarmonica di Firenze, in collaborazione con Como Classica, nella suggestiva cornice di Villa Erba.

Davide Alogna, Miriana Calvani, violini. La Filharmonie - Orchestra Filarmonica di Firenze. Nima Keshavarzi, direttore musicale.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail: infopointcomo@comune.como.it o al numero 031 304137.

NATALE IN PIAZZA CON GLI ARTIGIANI

Giovedì 22 dicembre 2022

FUORI FIERA DEL LIBRO ? EDIZIONE INVERNALE

Storie verso Natale

Giovedì 22 dicembre 2022, ore 17.00

Giovedì 22 dicembre 2022, ore 17.00

The Art Company Como, via Borgo Vico 163 - Como

Storie verso Natale

Racconta e ascolta: Gerardo Monizza

Venerdì 23 dicembre 2022

BABBO NATALE AIRWAYS

Venerdì 23 dicembre 2022, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, l'Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini. Gli idrovolanti Cessna 172 saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. Sono previsti 5 voli al mattino e 5 al pomeriggio. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini e 1 accompagnatore. Dal 23 dicembre 2022 all?8 gennaio 2023 tutti i giorni, salvo i giorni di chiusura dell?Aero Club Como (25 e 26 dicembre 2022; 1° gennaio 2023).

Prenotazione obbligatoria solo via mail a: info@aeroclubcomo.com

VERDE NATALE

Venerdì 23 dicembre 2022:

Venerdì 23 dicembre 2022:

- dalle 15.00 alle 18.00 presso la Biblioteca comunale Paolo Borsellino, nell?ambito di Verde regalo, Fai un regalo alla natura, in collaborazione con Legambiente, Luminanda e Mondovisione. Il pomeriggio è dedicato ai racconti verdi: da un lato il decalogo dei Dieci regali alla natura che, grazie a Legambiente, propone una guida di dieci azioni da compiere al fine di rispettare l?ambiente e la natura che ci circonda; dall?altro la narrazione a cura di Luminanda dal titolo Fragolina Salvamondo e Noce ? Nuove storie dedicate al pianeta che trasporterà i bambini in un mondo fiabesco suscitando alcune importanti riflessioni sul rispetto dell?ambiente.

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.4verdenatale1

- dalle 15.00 alle 18.00, nello Spazio Ex-Informagiovani, nell?ambito di Verde vestirsi si svolge Slow Fashion. Nel contesto della nomina di Como a Città Creativa UNESCO per la moda sostenibile, gli studenti del Setificio portano all?attenzione dei consumatori l?attuale concetto di Slow Fashion. Attraverso un laboratorio vengono illustrate sei importanti azioni che ciascuno di noi può applicare nella vita quotidiana con riferimento al proprio guardaroba e con un importante impatto sull?ambiente

Camminando per le vie della città sarà possibile incontrare i piccoli cantori di Natale, gli elfi in biciletta, le Christmas City Bands, i musicisti del flauto di pan i Frega Musun, i Babbi Natale giocolieri. Prevista anche l?iniziativa: Vuoi la sostenibilità? PEDALA! per usare la bicicletta e scoprire qualcosa di magico grazie all'energia che si produce pedalando.

Per info

COMO4COMO

Laboratori, spettacoli e intrattenimento per i bambini - Piazza Martinelli

Venerdì 23 dicembre 2022 nella Tenda grande due laboratori d?inglese, uno per bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 16.45 alle 17.30, e uno per bambini dai 6 ai 12 anni dalle 17.45 alle 18.30, per imparare una nuova lingua in modo creativo e divertente e per arricchire il proprio vocabolario tramite giochi, canzoni e attività di bricolage.

Nella Tenda piccola, dalle 16.30 alle 18.30, il sacchetto di Natale, per bambini dai 3 ai 6 anni. Laboratorio creativo alla scoperta delle tecniche artistiche.

LA LUCIA DI BABBO NATALE

La magia della Lucia da Lezzeno a Como

Venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 18 in zona S. Agostino sfilata di barche illuminate che accompagneranno la Lucia di Babbo Natale. Caramelle per tutti i bambini.

NATALE IN PIAZZA CON GLI ARTIGIANI

Ultimo giorno di appuntamento, nella splendida cornice di piazza San Fedele, con Natale in piazza con gli artigiani, originale mercatino dove, in una gradevole e raccolta atmosfera natalizia, sarà possibile trovare tante idee regalo.

Sabato 24 dicembre 2022

BABBO NATALE AIRWAYS

Sabato 24 dicembre 2022, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, l'Aero Club Como propone voli dimostrativi sul primo bacino del lago, destinati in particolare alle famiglie con bambini. Gli idrovolanti Cessna 172 saranno condotti da un pilota speciale che vestirà i panni di Babbo Natale. Sono previsti 5 voli al mattino e 5 al pomeriggio. I posti a bordo, oltre al pilota, sono destinati a 2 bambini e 1 accompagnatore. Fino all?8 gennaio 2023 tutti i giorni, salvo i giorni di chiusura dell?Aero Club Como (25 e 26 dicembre 2022; 1° gennaio 2023).

Prenotazione obbligatoria solo via mail a: info@aeroclubcomo.com

VERDE NATALE

Sabato 24 dicembre 2022

Sabato 24 dicembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 presso i Portici del Broletto, nell?ambito di Verde far bene si terrà, in collaborazione con Mondovisione, Buone pratiche da esempio per tutti i cittadini. Il progetto Lake Como Green è presente nello spazio FILO con una postazione tecnologica che, grazie all?uso di una cyclette, alimenterà uno schermo su cui viene trasmesso il racconto delle prime buone pratiche scoperte sul territorio tra Como e Lecco: un hotel a impatto zero, eventi culturali immersi nella bellezza della natura, spettacolari fontane di luce e tante altre storie da scoprire. Pedalando.

Per info https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.4verdenatale2

Camminando per le vie della città sarà possibile incontrare i piccoli cantori di Natale, gli elfi in biciletta, le Christmas City Bands, i musicisti del flauto di pan i Frega Musun, i Babbi Natale giocolieri. Prevista anche l?iniziativa: Vuoi la sostenibilità? PEDALA! per usare la bicicletta e scoprire qualcosa di magico grazie all'energia che si produce pedalando.

LE FORZE DELL'ORDINE PER I BAMBINI

Divertiamoci imparando

In occasione di Natale a Como, grazie all'impegno e alla presenza di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria sarà possibile conoscere più da vicino le attività delle Forze dell?Ordine.

Sabato 24 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 in via Maestri Comacini.

Questura - Autopista gonfiabile dotata di Kart.

Ai bambini verranno rilasciati dei diplomi ricordo dell'esperienza.

RASSEGNE HOBBISTICHE NATALIZIE

Sabato 24 dicembre 2022 dalle 8.30 alle 19.30 appuntamento in via Muralto/Ballarini con Creatività natalizia.

Altri eventi

NATALE SULLA MOTONAVE VOLTA

Fino al 23 dicembre 2022 attività per tutti a bordo della motonave Volta, ormeggiata al molo d?imbarco pontile Funicolare, viale Geno 3 ? Como.

Previste tante attività per tutta la famiglia.

Da martedì 20 a venerdì 23 dicembre 2022 dalle 14 alle 21 l'associazione Marinai d'Italia, sul ponte superiore, proporrà laboratori per bambini, una mostra di modellini e rilascerà un attesto di partecipazione.

Sul ponte inferiore si alterneranno varie associazioni:

Associazione Proteus

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Presentazione progetto 'Como green re-lake' che prevede la ri-piantumazione del fondale del lago di Como e attività di coinvolgimento dei bambini nella realtà del lago di Como. Ci saranno due webcam in diretta dal lago.

Scuola di musica Nota su Nota

Giovedì 22 dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Esibizione musicale

Scuola di musica Nerolidio

Venerdì 23 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Esibizione musicale

Proloco di Como

Venerdì 23 dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Esibizione musicale

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.4natale-sulla-motonave-volta

FILI TOUR

Fino al 26 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 19.00, lo Stand FILI, promosso da FNM, FERROVIENORD, Trenord e Regione Lombardia animerà Piazza Verdi per raccontare ai cittadini di Como uno dei più grandi progetti europei in tema di rigenerazione urbana ed extraurbana. Sarà possibile conoscere, attraverso un'esperienza immersiva e strumenti interattivi, i sei interventi che cambieranno il volto dell'asse Milano - Malpensa. Sarà inoltre possibile diventare un ?Fili Ambassador": pedalando sulla power bike presente all'interno dello stand il cittadino potrà aggiudicarsi virtualmente il segmento di strada percorso con il rilascio immediato di un vero e proprio attestato digitale.

Per info: https://www.nataleacomo.it/eventi/dettaglio/it/events/2022/12.3fili-tour

31. MINIARTEXTIL COMO - ROSA ALCHEMICO

MINIARTEXTIL, la rassegna di fiber art internazionale ogni anno porta il nome della città di Como in tutto il mondo e artisti di fama internazionale sulle sponde del lago. La 31ma edizione ha come titolo Rosa Alchemico. Apertura da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso Villa Olmo. Fino all?8 gennaio 2023.

Info

RI-TROVAMENTI

L'archeologia torna protagonista a Como negli spazi rinnovati di San Pietro in Atrio con la mostra Ri-trovamenti.

Reperti di grande pregio, che spaziano dall'età più antica fino all'età romana e medievale, accompagnano il visitatore in un percorso ideale che abbraccia il territorio comasco e si estende per circa 7mila anni.

A cinque anni di distanza dalla mostra Prima di Como, l?iniziativa condivisa da Comune di Como, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Società Archeologica Comense, si accompagna a un nutrito catalogo, frutto dell'impegno di molti studiosi.

Fino al 16 aprile 2023. Ingresso a pagamento. Per visite guidate, prenotazione obbligatoria a: INFO@archeologicacomo.org

Per info

MOSTRA FOTOGRAFICA PADRE GIUSEPPE AMBROSOLI. IL SENSO DELLA VITA

Prosegue presso il Broletto in piazza Duomo la mostra fotografica Padre Giuseppe Ambrosoli. Il senso della vita, arricchita da due video. La mostra è dedicata alla figura di Padre Ambrosoli, all?ospedale e alla scuola di ostetricia di Kalongo in Uganda. Presenti le immagini dell'archivio storico fotografico della Fondazione e del nuovo reportage, realizzato lo scorso luglio a Kalongo, dall?agenzia fotografica PhotoAid. Completano la mostra il video-documentario Giuseppe. La vita di Padre Giuseppe Ambrosoli, ideato e realizzato dal giovane regista Filippo Castellano e prodotto da The BigMama, dedicato alla vita di padre Giuseppe, e un video-reportage prodotto sempre da PhotoAid, incentrato sull?eredità che padre Giuseppe ha lasciato con la sua opera a Kalongo. Aperture: da martedì 20 a venerdì 23 dicembre e da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, dalle ore 14 alle ore18.

Ingresso libero. Fino all?8 gennaio 2023.

Per info:

*MOSTRA NUOVE IMMAGINI PER L?AVVENTO

Prosegue la mostra ?Nuove immagini per l?Avvento. Quattro opere di arte contemporanea in quattro luoghi sacri?. In esposizione presso la Basilica di Sant?Abbondio, il Palazzo dei Canonici a lato della cattedrale di Como e la chiesa di San Giuseppe, e a Milano, presso la Chiesa di San Luca, quattro opere di arte contemporanea allestite in altrettanti luoghi sacri. L?evento è una sorta di ?mostra diffusa? dislocata in luoghi di culto e di cultura di Como e Milano.

Fino all?8 gennaio 2023 con ingresso libero durante gli orari di apertura delle chiese.

Per info: