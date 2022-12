Natale a Cantù: luminarie (ad accensione ridotta) e oltre 50 eventi

Sono oltre 50 le iniziative in programma per grandi e piccini che animeranno Cantù nel mese di dicembre e nella prima metà di gennaio, ma il calendario è destinato ad arricchirsi con l’arrivo di nuove proposte, grazie alla collaborazione delle tante associazioni del territorio. In piazza Garibaldi già da qualche giorno è presente la pista di ghiaccio, che grazie alle sue dimensioni (30 x 12,5 metri) ospiterà quest’anno anche spettacoli di pattinaggio. Già posizionato anche il grande albero di Natale, alto 12 metri.

“Quest’anno, costruire il cartelloni di eventi natalizi è stato più complicato del passato - ha commentato il sindaco Alice Galbiati nella conferenza stampa della kermesse natalizia canturina - i rincari energetici hanno messo in ginocchio famiglie, commercianti ed anche gli enti comunali. I dubbi riguardavano soprattutto le risorse da investire, anche in considerazione della complessità del periodo. In realtà, pur sapendo che altri Comuni hanno fatto scelte differenti, noi abbiamo deciso di illuminare Cantù, nella convinzione che ricreare l’atmosfera natalizia possa dare slancio alla positività e alla speranza. Ringrazio in modo particolare l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi, la dirigente Antonella Bernareggi e gli uffici per l’incredibile lavoro svolto”.

“Siamo riusciti a dare vita ad un calendario estremamente ricco - ha invece commentato l'assessore Girgi - con grandi novità e gradite conferme, lavorando con un obiettivo: quello di lottare contro il rincaro energetico. Quest’anno il numero di eventi è notevolmente incrementato, grazie all’importante coinvolgimento delle associazioni, degli sponsor e dei gestori dei servizi che non hanno semplicemente aderito alla kermesse, ma si sono messi in gioco, con disponibilità e risorse, sostenendo l’ente comunale nell’organizzazione e nell’affrontare le spese che un così nutrito calendario di eventi necessariamente comporta. È doveroso informarvi, infatti, che se quest’anno Cantù potrà godere della pista di pattinaggio e delle luminarie è grazie al contributo dei relativi gestori, che colgo l’occasione per ringraziare, che hanno dotato gli impianti di contatori di energia elettrica indipendenti, accettando di coprirne direttamente i consumi. Per le luminarie, inoltre, imprescindibile è stato il contributo di BCC Cantù e Camera di Commercio Como e Lecco”.

Il monte ore di accensione delle luci è stato, ad ogni modo, ridotto per contenere la spesa. Le luci, di conseguenza, si spegneranno attorno alle 23, ad eccezione della notte di Natale, in cui resteranno accese sino all’una di notte.