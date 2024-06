Nameless Festival Lake Como 2024, è tutto pronto: le novità

Mancano pochissimi giorni alla decima edizione del Nameless Festival Lake Como, che è pronto a tornare con una line up di spessore internazionale e in grado di accontentare e appassionae tutti gli amanti del genere. Si attendono 30mila persone e il festival si terrà nei giorni 14,15 e 16 giugno a Annone di Brianza. I biglietti e le info si trovano sul sito del festival.

Un luogo d’incanto surreale, un ambiente in cui immergersi dimenticando tutto il resto. Un panorama naturale unico al mondo, protagonista di successi cinematografici hollywoodiani e fonte d’ispirazione per l’intero universo artistico. Ma veniamo alle novità.

Le novità del Nameless 2024

All’interno del Festival ci saranno delle stazioni di rifornimento dove sarà possibile trovare gratuitamente acqua naturale. Rispetto allo scorso anno dove si doveva caricare il braccialetto spesso facendo lunghe cose, quest'anno sarà possibile pagare direttamente con le carte oppure con lo smartphone.

Tutti i parcheggi del festival saranno gratuiti per tutti i partecipanti e saranno di più e in posizioni più strategiche rispetto alle passate edizioni. La navetta di Bus for fun rimane tuttavia il modo più comodo e sicuro per raggiungere la location. Sono disponibili più tratte (Milano, Como e Lecco). Per tutte le tratte, Milano, Como e Lecco, sono disponibili solo i biglietti giornalieri che comprendono sempre andata e ritorno.

Il biglietto è elettronico e basterà averlo sul telefono. Il bracciale è obbligatorio per entrare al Festival. Solo i braccialetti attivati sono validi per l’ingresso. Quelli rotti o manomessi non saranno validi. L'intrattenimento sarà affidato a Radio 105, radio ufficiale del Nameless Festival. L'evento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.