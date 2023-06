Musa Lago di Como, un'estate ricca di eventi e novità

L’estate da MUSA Lago di Como sarà ricca di iniziative speciali per lasciarsi sorprendere: primo appuntamento il 24 giugno in occasione della celebre sagra di San Giovanni, la piu? antica e tradizionale manifestazione del Lago.Una notte magica da non perdere fatta di luci, suoni e applausi di meraviglia che culminerà con lo scenografico spettacolo pirotecnico sull’Isola Comacina, situata proprio di fronte alla struttura. Per festeggiare al meglio, gli Chef & Executive Director di MUSA Matteo Corridori e Robert Moretti propongono un menù degustazione gourmet presso il ristorante ROTEO che esalta gusto e tradizione. Il percorso prevede:

CAPESANTE

Capesante scottate "mid-quite", peperoni arrosto, ravanello fermentato, latticello al basilico

FOIE GRAS

Terrina di foie gras, gelato al Parmigiano 30 mesi e lamponi

RISOTTO

Risotto al pomodorino giallo, ragout di manzo e aria al parmigiano

MANZO

Filetto di manzo glassato alla cipolla, fave, piselli e salsa al pepe verde

CIOCCOLATO, OLIVE E PANE

Cioccolato fondente 75%, gelato alle olive Taggiasche, pane

(€130 - bevande escluse)

Altra grande novità per questa estate 2023 è l’esclusivo tavolo in collaborazione con il cantiere nautico Tullio Abbate, simbolo dell’ imprenditoria lacustre: una barca in mogano massello modello Villa D’Este realizzata a mano nel 1958 dai maestri d’ascia sotto la guida di Guido Abbate. Sulla barca, restaurata e adattata per ospitare “a bordo” 18 persone grazie al montaggio di tavole dello stesso legno pregiato, si potranno degustare i cocktail preparati sapientemente dal Bar Manager Edoardo Felsini e un menu ad hoc dedicato alle tapas dove spiccano ad esempio bao ripieno di gamberi rossi, ostriche all’orientale e tacos con trota salmonata. Durante tutta la stagione estiva inoltre nelle serate di giovedì, venerdì e sabato si alterneranno performance dal vivo sempre differenti, dal pianoforte, al sax, fino al DJ set, per soddisfare tutti i gusti musicali.