MUSA Lago di Como, Capodanno gourmet al Roteo  

Un 'occasione per visitare l'ultimo magico 5 stelle nato sul Lario ma anche per trascorrere un Capodanno all'insegna della grande cucina italiana. MUSA Lago di Como, il nuovo brand pensato per creare un’esperienza esclusiva e di classe, in occasione dell'ultimo dell'anno propone un percorso degustazione di 10 portate creato dagli Chef Matteo Corridori e Robert Moretti.

Dopo un aperitivo al GAIA BAR con champagne offerto all’arrivo, ecco cosa prevede il menu del ristorante fine dining ROTEO:

Welcome Amuse Bouche

Cremoso di Foie Gras, Pecorino Romano, Funghi

Scampi allo Yakitori, Cavolfiore, Colatura di Alici, Algae Nori e Foglia di Ostriche

Zucca, Mandorla in purezza “Agrumata”, Salsa Speziata e Bufala Affumicata

Animella di Vitello, Glassata al Sidro di Mele, Carciofo Arrosto

Tortellini in Brodo Orientale ripieni di lingua cotta bassa temperatura

Petto di Anatra Speziato, Aglio Nero, Rafano e Frutti Rossi

Gelato al panettone e yogurt

Cioccolato fondente, Nocciole del Piemonte e Bergamotto

Alla mezzanotte non mancheranno come da tradizionale cotechino e lenticchie di buon auspicio per il 2023. Per rendere indimenticabile l’ultima serata del 2022, MUSA Lago di Como offrirà anche un esclusivo intrattenimento che prevede live music e intriganti performance di un affermato mentalista e illusionista, Alfred the Magician, che stupirà gli ospiti con suggestioni uniche. Il prezzo della serata è di €210 (escluso beverage). Gli ospiti che vorranno vivere in tranquillità il primo giorno del nuovo anno potranno decidere di fermarsi anche per la notte, riservando una camera nel boutique hotel 5* del brand e magari abbinando un trattamento benessere presso il corner MUSA Beauty.