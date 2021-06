Your Dream: Lake, Fashion & Horses, la mostra a Cernobbio in omaggio a Gastel

La mostra dal titolo Your Dream: Lake, Fashion & Horses, organizzata da Maria Cristina Brandini, è un commosso e sentito omaggio a Giovanni Gastel, uno dei fotografi più importanti italiani e nel mondo, scomparso prematuramente per Covid il 13 marzo 2021. Gastel lascia un vuoto immenso sia in campo artistico che a livello personale in tutte le persone che hanno avuto il privilegio e il dono di conoscerlo.

Cosa prevede la mostra

Fotografie Fashion

La moda, tanto amata, che è stato il leit motive di tutta la brillantissima carriera di GG, scattate ed interpretate dalla giovane ma già talentuosa fotografa ucraina Irina Litvinenko, che vive e lavora alacremente da anni a Milano

Fotografie di cavalli

Immortalati dalla bravissima e sensibile Maria Shutova, di origine russa, ma residente con la famiglia in provincia di Alessandria.

Inoltre, gli organizzatori hanno coinvolto l’intero paese, come tributo al loro illustre concittadino, chiedendo a negozianti, ristoranti ed alberghi, di ospitare altre fotografie di Irina e Maria nei loro locali, per tutta la durata dell’evento, oltre ad opere di altri 3 fotografi giovani, per dare loro la grande opportunità di esporre per la prima volta in un grande evento. Hanno aderito circa 10 altre location, tra hotel (Miralago, Asnigo, Terzo Crotto, Villa Flori), ristoranti (Trattoria al Vapore) e negozi di abbigliamento tra i più belli di Cernobbio. Nelle vetrine apparirà anche il manifesto con il logo della mostra e le indicazioni del caso.