Gli spazi di Banca Generali Private ospitano la mostra Vibrazioni pittoriche di Shuhei Matsuyama “Furikaeri-Shin-on”, a cura di Giulia Chiara T. Berti e Andrea Di Gregorio. La mostra, a cura di Giulia Chiara T. Berti e Andrea Di Gregorio resterà esposta a Como negli spazi di Banca Generali in Lungo Lario Trento 9 fino al 10 giugno 2023.

Furikaeri. Volgere lo sguardo al percorso

Furikaeri è volgere lo sguardo al percorso compiuto fino al momento attuale. Ed è quanto ci propone il maestro Matsuyama in questa sua retrospettiva: prendere un momento, soffermarsi e, in questo caso, soppesare le diverse tappe dell’evoluzione che hanno portato l’artista a maturare il suo Io interiore.

La mostra racchiude al suo interno i tratti essenziali dell’evoluzione del maestro Matsuyama dal 1990 a oggi.

In mostra 50 opere dal 1990 al 2023

Saranno presentate 50 opere prodotte dal maestro Matsuyama tra il 1990 e il 2022, sia su tavola, sia su carta, realizzate con raffinate tecniche miste e, spesso, con sostanze ed elementi insoliti che utilizzati con originalità e sapienza vanno ad accentuare la matericità dei quadri.

Curata da Giulia Berti e Andrea Di Gregorio, la mostra presenta al pubblico comasco un artista, giapponese di nascita e italiano d’adozione, già molto noto e apprezzato in Italia, in America e in Giappone.

Shin-On. Dipingere il suono delle cose

Dipingere il suono delle cose sembra prendere le mosse da un koan (esercizio) zen ma poi diventa un modo di contemplare, nella propria interiorità, la sintesi di due universi distinti – il suono e l’immagine – che sembrano lontani ma in realtà non possono esserlo, se è vero che l’arte deve puntare a una tela che, pur nel suo silenzio, ha un suono che vibra nell’intimo di chi la guarda.

Diario 2020 – 2023

ll Diario è un progetto nato durante la pandemia e portato avanti in questi anni difficili, dove la precarietà dell’emergenza sanitaria prima, e della guerra e dall’emergenza energetica poi, hanno trasformato le nostre giornate in un’incessante sequenza di istanti irripetibili che l’artista coglie con rapidità e commossa consapevolezza.

Shuhei Matsuyama

Nato a Tokyo nel 1955, ShuheiMatsuyama, dopo il diploma all’Accademia delle Belle Arti di Tokyo, viene Italia dove frequenta i corsi dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. Negli anni Novanta si trasferisce a Milano dove tuttora lavora.