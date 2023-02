The New Pop, Fabrizio Musa in mostra a Lugano

The New Pop è il titolo della personale di Fabrizio Musa, organizzata alla galleria AA Spazio Arte di Lugano, dal 2 marzo al 15 aprile.

La mostra, la prima di una serie, è curata da Sergio Gaddi, che così presenta la collezione dell'artista comasco: "Il lavoro pop di Fabrizio Musa - scrive Gaddi - è nuovo perché nell’immediatezza del segno obbliga a pensare. La riconoscibilità dei miti si nutre di emozioni e , quando la pittura colpisce l’emotività, raggiunge il suo scopo. Ogni opera di questa significativa selezione presentata alla Galleria AA Spazio Arte, tocca un tema investigato nel tempo da Musa, dalla monocromia delle architetture, ai personaggi del cinema, al paesaggio del lago di Lugano rivitalizzato da un colore moderno e allusivo. E dunque tutto diventa estremamente pop. L’estetica dell’immagine di consumo, che ha rivoluzionato la storia e il mercato dell’arte prima a Londra e poi a New York a partire dalla fine degli anni ’50, trova in Musa un interprete italiano fedele ma originale, perché riesce nell’impresa per nulla scontata di attualizzare un messaggio in costante evoluzione, mantenendo sempre teso e vitale il collegamento con il pubblico".

"Coglie, quindi, la vera sfida dei grandi interpreti della Pop Art, degli artisti iconici che sono riusciti a rimanere sempre sintonizzati sui cambiamenti sociali, del gusto, delle tendenze e dei comportamenti. In una parola - afferma Gaddi - sulle novità sempre sorprendenti della vita. Senza inaridirsi, senza imboccare strade senza uscita, senza ripetizioni manieristiche o autocitazioni. Perché la forza rivoluzionaria del Pop è tutta nella sua intrinseca e inesauribile novità. Le immagini che ci affascinano popolano gli scaffali dei supermercati, le strutture urbanistiche delle città e dei monumenti, gli universi della comunicazione social, le reti e le relazioni globali tra popoli e lingue. Fabrizio Musa si trova perfettamente a proprio agio in questo turbine accelerato, mantenendo la calma distaccata che gli permette di creare opere che trasmettono la sua riflessione costante nell’apparente semplicità del gesto. Per questo, il suo pop è vero e non può che essere the new pop. Come il titolo di questa mostra".

AA Spazio Arte

Corso Elvezia 2 - 6900 Lugano

FABRIZIO MUSA

The New Pop

a cura di Sergio Gaddi

2 Marzo - 15 Aprile 2023

Vernissage giovedì 2 marzo ore 18.00