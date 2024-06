Springing Up, Marco Vido in mostra sul lago di Como a Villa Carlotta

La mostra di Marco Vido, ospitata nella Torretta Romantica di Villa Carlotta (Tremezzina, Como) e curata da Elena Isella, propone una selezione di opere a tema floreale. Springing Up è un invito alla rinascita e al rifiorire ispirati dalla forza della natura. Le forme, le composizioni, i colori, le brillantezze, le opacità dei dipinti di Vido sorprendono e seducono, conducendo l’osservatore in un mondo vitale, dove cogliere con stupore ogni avvio, ogni crescita, ogni espansione, ogni bellezza.

Dopo aver trasposto in pittura, le emozioni e i sentimenti scaturiti da fatti di cronaca tra i quali la guerra in Siria (Damask’s Roses in War, 2013), le rivolte in Ucraina (Maidan, Kiev, 2013-2014) e la crisi climatica (Earthless, 2020; Bla bla bla, l’ignorante bestia umana, 2021), Vido torna con decisione sul tema floreale dipingendo, nel ciclo floralia, grappoli di boccioli, fioriture, corolle che emergono tra racemi verdi.

La mostra Springing Up si raccoglie intorno ai polittici floralia, zero (2023, smalti e pastelli a olio su tela) e floralia, quinto (2023-2024, smalti e pastelli a olio su tela), ai quali si uniscono tele singole legate a ciascun ciclo, nonché tre opere su carta. Le opere allestite nella Torretta Romantica, immersa nel giardino botanico di Villa Carlotta, hanno la capacità di creare un racconto sulla natura, sulla sua vitalità e sulla capacità rigenerante che ha sugli uomini. C’è nell’artista il desiderio di tornare a una intimità maggiore con il soggetto, di concentrarsi su un bocciolo, osservarne i cambiamenti e renderlo su tela non certo con naturalismo ? categoria che non ha mai interessato Vido ? piuttosto trasfigurato dal proprio sentire. È un rivolgersi dentro di sé, ma non è chiusura: è un futuro aprirsi. Un risollevarsi che viene suggerito anche al visitatore.

Marco Vido

Dopo venticinque anni di intensa attività come architetto, dal 2013 si dedica a tempo pieno all’arte visiva. Si esprime attraverso una pittura espressionista che predilige rapporti cromatici fortemente caratterizzati: il bianco e il nero, il rosso cupo e il verde, il celeste e il bianco. I supporti variano dalla tela, alla juta, al cellophane. Mostre personali: 2023, fl?r?o, AAspazioarte, Lugano (Svizzera); 2018, onlyyou, Spazio Shed - Marangoni design, Como; 2017, Canal Grande. Marco Vido, ME+MO | art, Como; 2016, The Enchanted Garden. Marco Vido, ME+MO | art, Como; 2015, Crucifixum, a cura di Elena Isella, ex chiesa di San Pietro in Atrio, Como. Tra le mostre collettive recenti: 2024 e 2022, Festival Moka People, parco delle gole del Breggia, Morbio Inferiore (Svizzera); 2023, Gallery Sweet Gallery outdoor, Mariano Comense (CO); 2023, Donne essere in arte, palazzo comunale, Laglio (CO); 2021, Libero arbitrio, a cura di Luigi Cavadini, Teatro Sociale, Como; 2016, Bianco, a cura di Elena Isella, Villa Calvi, Cantù (CO).

Gallery Sweet Gallery è un programma curatoriale ed espositivo che, attraverso le arti visive, indaga il rapporto tra natura, paesaggio e società. Dal 2015, in un parco nella brughiera di Mariano Comense (Como), si tiene Gallery Sweet Gallery outdoor una biennale di arte ambientale all’a¬perto, che si inserisce nel vasto ambito delle tendenze artistiche contem¬poranee dell’Arte Ecologica. L’edizione 2023 si è concentrata sui temi del bianco e del suolo e ha portato all’allestimento di un’unica grande opera, realizzata coralmente da un ampio gruppo di artisti. Gallery Sweet Gallery è una modalità di approccio all’arte: aperta, libera, accostante.

Rent All Como e Interno 21 sono nati per fornire servizi di alta qualità sul Lago di Como, dall’affitto alla vendita di appartamenti e ville di lusso, a richieste particolari che i nostri ospiti potrebbero avere durante il loro soggiorno. Un team giovane e intraprendente che ha come principale obiettivo quello di offrire il miglior servizio di vendita, ospitalità e assistenza. Il nostro staff è a disposizione per ogni necessità. Consigliare i nostri posti del cuore, far vivere il Lago di Como a 360°, condividere le nostre esperienze.

Didascalia dell'immagine:

Marco Vido, floralia, secondo, 2023, smalti, olio, pastelli a olio e grafite su tela, 197,5 x 197,5 cm