Soul Connections, mostra collettiva a Lugano

Un’esposizione eterogenea delle opere di dieci artisti, estremamente diversi tra loro, per stile, impostazione, soggetti e materiali. Il filo conduttore: le emozioni. Arte ed emozioni, un binomio inscindibile. Le emozioni dell’artista quando crea; il pensiero da cui nasce l’opera; le sensazioni di chi osserva. Ed è tutto racchiuso nel momento in cui le connessioni si attivano e ci lasciamo emozionare.Inaugurazione mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 18.00.

AA Spazio Arte

La passione per l’arte e il desiderio di condividere il bello hanno spinto Angela e Alessandra a intraprendere questo nuovo progetto a Lugano. Per Angela Toscanini, una grande passione per le Arti Figurative, la Moda e il Design, una preparazione all’Istituto Marangoni di Milano e un lungo percorso artistico, l’hanno portata a privilegiare la pittura con tecnica a olio e mista. Oltre a esprimersi come Artista, ha collaborato per anni con diverse Gallerie d’Arte e, successivamente, ha frequentato un corso per Curatrice d’Arte. Per Alessandra Bruni della Spina, l’amore per tutte le forme d’arte nato in giovane età, l’ha trasformata in un’appassionata frequentatrice di musei, gallerie e scuole d’arte. Dopo gli studi umanistici e gli anni trascorsi all’estero, si è inserita nell’azienda di famiglia. Oggi, impegnarsi in questo nuovo progetto, è il coronamento di un sogno. AA Spazio Arte è rivolta all’arte moderna e contemporanea, alla nuova figurazione, all’astrattismo senza escludere l’informale, la scultura e la fotografia.