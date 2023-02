La seta di Ico, la mostra del Museo della Seta alla Camera di Commercio

Il docu-film sulla seta realizzato da Ico Parisi si racconta in una nuova mostra Il Museo della Seta sarà ospite della Camera di Commercio di Como-Lecco per la mostra “La seta di Ico - Un filmato inedito sulla filiera tessile, 1937”, un percorso espositivo realizzato per capire il vero significato del lavoro nel mondo della seta del 1937. “La seta di Ico” in mostra presso la Camera di Commercio di Como-Lecco dal 16 febbraio fino al 7 aprile 2023.

Il docu-film realizzato da Ico Parisi, Pino Costamagna e Giovanni Galfetti è un documento fondamentale non solo dal punto di vista storico perché testimonia le varie fasi della lavorazione del prodotto serico, mostrando in alcune sequenze macchinari oggi esposti nelle sale del Museo della Seta, ma anche dal punto di vista sociale perché mette in luce temi di riflessione a cui guardare ancora oggi con grande interesse come le condizioni di vita dei lavoratori, lo sfruttamento del lavoro minorile e il ruolo della donna dentro e fuori le mura domestiche.

Il Museo ha avviato nel 2021 un processo di restauro, digitalizzazione e diffusione della pellicola, grazie al contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e la significativa collaborazione con altre realtà territoriali quali la Cooperativa Tikvà e l’Archivio del design di Ico Parisi. La mostra viene portata per la prima volta all’interno delle sale della Camera di Commercio di Como-Lecco, un luogo tutt’altro che casuale dal momento che si tratta di un “ente con funzioni di promozione degli interessi generali delle imprese dei settori del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura" e in quanto tale l’artigianalità relativa all’industria serica è un patrimonio culturale che va tutelato e promosso. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00