Riarte, dettagli di colore: Davide Molteni in mostra al Museo della Seta di Como

Dal 23 settembre al 22 dicembre il Museo della Seta ospiterà il nuovo progetto dell’artista Davide Molteni intitolato “Riarte, dettagli di colore”. Opere che nascono dall’idea di utilizzare copie di quadri di grandi artisti che vengono reinterpretate in un’ottica Dadaista. Quadri recuperati da mercatini dell’usato che riprendono vita in un percorso dove passato, presente e futuro si legano attraverso un nuovo filo conduttore.

Da Salvador Dalì a Pablo Picasso, da Leonardo da Vinci a Sandro Botticelli... uno ad uno i capolavori dei più grandi maestri della storia dell’arte vengono reinventati dall’artista comasco secondo una nuova chiave di lettura: partendo dalle riproduzioni dei quadri originali, stampati digitalmente per sublimazione, l’artista ha estrapolato un unico dettaglio, lo ha fotografato e ingrandito e sulla base di quest’ultimo ha realizzato una nuova nuance di colore. In questo contesto il colore diventa protagonista del lavoro di ricerca di Davide Molteni, nato a seguito del periodo buio della pandemia in cui tutto appariva grigio e spento. Attraverso i colori l’artista vuole infatti trasmettere le sue emozioni a chi osserva le sue opere.

Ecco che la sala mostre del Museo della Seta di Como si trasforma in un’esposizione di un nuovo artista dell’upcycling, come ha sottolineato lo stesso Molteni, il quale da oltre quindici anni utilizza materiale di recupero per le sue opere. All’interno del percorso verrà esposta anche l’opera intitolata “Amore e Odio” che vuole trasmettere la visione dell’artista sul tema della violenza contro le donne, purtroppo molto attuale ai giorni nostri.

Il percorso si chiude poi con un’installazione: un vero e proprio viaggio immersivo alla ricerca di se stessi che invita il visitatore a diventare il protagonista dell’opera. Per tutta la durata della mostra sarà possibile incontrare Davide Molteni, il quale organizzerà delle performance artistiche live proprio all’interno del Museo.

Eventi collaterali:

Sabato 23 settembre ore 17.00 - Inaugurazione - ingresso libero (prenotazione tramite

press@museosetacomo.com)

Venerdì 22 dicembre - Finissage