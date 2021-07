Tutti gli eventi di luglio al Museo della Seta di Como

Dimentichiamo il Museo come luogo delle muse. Oggi il Museo della Seta mira ad essere ben altro: una wunderkammer, il luogo delle meraviglie per eccellenza che ha sempre qualche tesoro segreto da svelare, e un’agorà pubblica, punto nevralgico di ritrovo e scambio, condivisione e relazione. E’ su questa duplice traiettoria che il Museo della Seta sta muovendo i suoi passi, in una costante evoluzione volta al continuo cambiamento e miglioramento; come un baco da seta che deve abbandonare il suo stato di larva per creare la meraviglia della seta, anche il Museo cambia pelle, cresce e va alla ricerca di qualcosa in più, sempre. Sono queste le fondamenta dell’Estate al Museo 2021, una serie di eventi che, settimana dopo settimana, arricchirà l’offerta culturale della città di Como.

Eventi che sono stati confezionati, per dirlo in termini sartoriali, in primo luogo per i comaschi e per chi vive il territorio quotidianamente. Eventi, dunque, vari e diversificati, per grandi e per piccoli, per amanti dell’ambito tessile e per assoluti profani: insomma, ce n’è un po’ per tutti. Di seguito il calendario del mese di luglio.

Sabato 3 luglio alle 17.00: Black & Gold Tour

Negli ultimi giorni di apertura delle due mostre temporanee del Museo, una visita guidata alla scoperta della Black Wave, nella mostra fotografica dall’omonimo titolo di Carlo Pozzoni e Francesca Gamba, e un viaggio immersivo nei Golden Twenties, negli Anni Venti del secolo scorso, tra paillettes e piume, dischi e libri d’epoca. La mostra Black Wave chiuderà definitivamente al pubblico domenica 4 luglio; la mostra The Golden Twenties terminerà alla fine del mese di luglio. Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com. Costo: secondo tariffazione del Museo.

Domenica 11 luglio alle 17.00: Chanel n. 5

L’essenza di un decennio. Una chiacchierata di e con Antonella Fontana, poliedrica comasca esperta in aromaterapia e storia del profumo, che al Museo racconterà il profumo dei profumi, Chanel n.5, a partire dalla sua leggendaria e curiosa genesi. Partendo dal maestoso esemplare di profumo da un litro esposto nella mostra The Golden Twenties, si parlerà dei profondi cambiamenti della donna negli Anni Venti del secolo scorso, del rapporto tra femminile, moda e profumo. 2 Museo della Seta di Como via Castelnuovo 9, Como 22100 www.museosetacomo.com Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com. Ingresso gratuito.

Sabato 17 luglio alle 17.00: A spasso con lo Storico

Una visita guidata speciale con approfondimenti di carattere storico, spaziando dall’antico al contemporaneo. Le condizioni dei lavoratori, l’evoluzione delle tinture, la seta e la guerra… Curiosità e aneddoti storici di cui si parlerà a partire da alcuni oggetti conservati ed esposti all’interno delle sale del Museo. Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com- Costo: secondo tariffazione del Museo. - Sabato 24 luglio alle 16.00: Pop-up! Un laboratorio per bambini dedicato ai famosi libri a tre dimensioni. Partendo dai primissimi esemplari pop-up esposti nella sezione infanzia della mostra The Golden Twenties, si conosceranno i libri animati da vicino e si creeranno dei libri pop-up originali e personali, attingendo dalle fantastiche storie che il Museo della Seta narra nel suo percorso per creare racconti unici e tridimensionali. Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com. Costo: 10 euro/bambino+ adulto. Adulto extra: 4 euro. Nel caso di più fratelli il costo è di 7 euro/bambino + adulto.

Domenica 1 agosto alle 17.00: Grand Tour. Agosto, tempo di grandi viaggi

Proprio come in un grand tour ottocentesco, il Direttore del Museo Paolo Aquilini propone un viaggio multidisciplinare all’interno delle sale del Museo, alla scoperta della seta ma non solo: storia, colore, urbanistica, società, moda e cultura si intrecceranno in un racconto avvincente e interattivo tra gli strumenti, le macchine e i tessili conservati al Museo. Il calendario di eventi proseguirà per tutto agosto. Per tenersi aggiornati, basta consultare il sito del Museo della Seta www.museosetacomo.com, sezione Eventi. E’ possibile seguire iniziative e e aggiornamenti anche tramite i canali Facebook, Instagram e Youtube del Museo. Il Museo è aperto tutta l’estate dal giovedì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00. Sono previste aperture straordinari, su prenotazione, per gruppi di minimo 10 persone.