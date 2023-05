Al Museo della Seta: Vint-age. Trenta ritratti per raccontare le donne di oggi

Roberta Cimadoro è una fotografa professionista che si è interrogata sull’uso del linguaggio della fotografia, interessata soprattutto al risvolto intimo e psicologico del ritratto, immagini congelate dall’obiettivo. Specializzata nella raffigurazione del corpo femminile, si è appassionata alle espressioni dell’architettura umana. Ispirata dagli esempi di Edward Jean Steichen e Horst P. Horst due grandi ritrattisti di Vogue nei primi decenni del ‘900, Roberta indaga attraverso la fotografia, la bellezza e l’anima delle donne di oggi.

“Ho sempre immaginato la mezza età come un periodo della vita in cui ha inizio il declino: ho scoperto invece essere un periodo inaspettatamente positivo e creativo, ho capito che questa metamorfosi è successa a molte altre donne. Ho così deciso di raccontare attraverso gli scatti i cambiamenti, quelli positivi. Così nasce VINT-AGE di Roberta Cimadoro, un progetto che propone il tema della donna con una chiave di lettura legata alla consapevolezza di se e all’armonia: la serie delle foto è la conclusione di un percorso della valorizzazione di ogni donna ritratta, che fa emergere la femminilità come persona, ognuna con la propria bellezza e come spontanea autenticità dell’età matura.

La Cimadoro mette in luce, attraverso i suoi scatti, l’importanza del cambiamento inevitabile vissuto dalle donne e la loro forza interiore. Donne che grazie al trascorrere del tempo si sentono belle, sensuali, creative, forti, grazie anche alle esperienze che hanno segnato la loro vita: in una parola uniche. Ogni scatto cela un’importante ricerca attraverso trucco, acconciatura, accessori e abiti alla ricerca della migliore rappresentazione di ogni protagonista.

Calendario eventi:

• Sabato 13 maggio ore 17.00 - Inaugurazione

• Sabato 10 giugno - set fotografico con Roberta Cimadoro per ritratto singolo o di coppia

• Domenica 2 luglio - finissage con performance di danza