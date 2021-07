Pierantonio Lorini, da dirigente del Comune di Como a pittore di paesaggi e montagne: la sua prima mostra

Dipinti di montagne, scalate, ammirate o sognate, saranno esposti presso la Libreria Plinio il Vecchio, in via Vitani 14 a Como, dal 21 luglio al 14 agosto 2021. La mostra “Le mie montagne” presenta circa 50 opere di Pierantonio Lorini, storico dirigente del Comune di Como nel settore mobilità e viabilità, ora in pensione. La passione per la pittura lo ha portato dopo alcuni anni ad allestire finalmente la sua prima mostra dove protagonisti saranno opere eseguite soprattutto con la tecnica dell’acquerello, ma anche con olio esausto e china giapponese. L'esposizione sarà visitabile nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 10-13 / 14:30-19 sabato 10-13 / 14 -19:30.

