The Unique Show: gioielli e orologi di lusso in mostra a Como

The Unique Show - Luxury Como è un'elegante esposizione di gioielli e orologi di lusso, in programma dal 24 al 26 maggio presso il suggestivo Teatro Sociale di Como. Questo evento esclusivo offre un'esperienza senza pari nel mondo dei gioielli, con collezioni esclusive e rinomati designer. L'evento prevede una sfilata di moda e gioielli, accompagnata da una colonna sonora dal vivo. Questa sinergia musicale valorizza ulteriormente il valore artistico delle creazioni esposte. Gli ospiti avranno l'opportunità di incontrare esclusivi brand, designer e rivenditori di gioielli vintage in un'atmosfera intrisa di arte e cultura all'interno del Teatro. Le serate di venerdì e sabato saranno allietate da vernissages, arricchiti da champagne e deliziosi canapé, riservati agli ospiti VIP, per celebrare il magnifico universo dei gioielli e degli orologi. Per info, biglietti e biglietti VIP: https://www.theuniqueshow.com/events/luxury-como/