Torna a Como la mostra con gli scatti del fotografo Luigi Corbetta

Torna a Como la mostra fotografica Stenos Opaios - Cielo Terra Acqua del fotografo artista Luigi Corbetta. Nome notissimo nella fotografia creativa, reduce da numerose esposizioni nazionali, l'ultima a Orvieto Fotografia (aprile 2022), Corbetta esporrà presso lo spazio The Art Company Como le sue fotografie in bianco nero realizzate con il foro stenopeico. La mostra partirà lunedì 2 maggio per concludersi martedì 10 maggio con i seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 15.00/18.00 venerdì 6 maggio ore 18.00 incontro con l'autore che dialogherà con il giornalista Lorenzo Morandotti e presentazione del libro Fotoalchimie Stenos Opaios.