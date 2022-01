A Lugano arriva la mostra di Bansky

Dopo lo straordinario successo di Basilea, dove sono accorsi oltre 80'000 visitatori, arriva a Lugano, nell’eleganza di Villa Ciani, dal 26 gennaio al 20 marzo, la mostra di Banski, Bulindin Castle in the Air, che racchiude oltre 100 opere originali, oggetti e serigrafie dell’artista noto come Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

La mostra

Questa mostra è un evento imponente che riunisce più di 100 opere e oggetti originali dell'artista britannico noto come Banksy, in una collezione che dà conto di tutta la sua produzione: vent'anni di attività che iniziano con i dipinti della primissima fase della sua carriera, fino ai risultati degli scorsi anni con il progetto Dismaland. L'immaginario di Banksy è semplice ma non elementare, con messaggi che approfondiscono i temi di capitalismo, guerra, controllo sociale e libertà in senso lato, il tutto inserito nei paradossi del nostro tempo. Per la prima volta, una mostra esamina le immagini di Banksy all'interno di un quadro semantico che ne veicola le origini e i riferimenti. Completano la mostra diversi manifesti, le originali banconote di Banksy d'Inghilterra, alcune rare t-shirt e una collezione di copertine di dischi in vinile.

