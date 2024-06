Liberty Jungle, l'estate tropicale di Cernobbio

Dal 21 giugno al 23 settembre 2024, Cernobbio celebra la straordinaria carriera dell’artista e designer cernobbiese Beppe Spadacini con la mostra “Liberty Jungle” a Villa Bernasconi, organizzata dal Comune di Cernobbio in collaborazione con Gentili Mosconi, e curata da Claudia Taibez e Francesco Gentili. Le opere esposte fanno parte della collezione privata di Francesco Gentili, i disegni, invece, del grande archivio di Gentili Mosconi che, nel 2022, ha acquisito oltre 2000 disegni dell’artista cernobbiese: un segno ulteriore del costante impegno dell’azienda tessile a preservare e valorizzare le eccellenze artistiche e culturali del territorio comasco.



“La mostra Liberty Jungle, nella splendida Villa Bernasconi di proprietà comunale, è un omaggio ad un nostro stimato concittadino che è cresciuto e ha sempre voluto vivere, al di là dei suoi numerosi viaggi nel mondo, a Cernobbio. Il legame tra Spadacini e la Città è sempre stato intenso come tante persone a lui legate, possono confermare. Ha sempre amato la “Riva”, luogo di svago e di stimolo creativo. È doveroso pertanto che l’Amministrazione Comunale lo accolga e lo celebri mostrando a tutti e soprattutto ai Cernobbiesi alcuni dei suoi splendidi, coloratissimi, naturalistici disegni” ha sottolineato Maria Angela Ferradini, Assessore alla Cultura del Comune di Cernobbio.



“Conobbi Beppe Spadacini più di 35 anni fa, appena aperta l’azienda. Beppe, insieme a Giampiero Roncoroni e Giuseppe Menta, faceva parte di quel gruppo di disegnatori, artisti e sognatori di Como. Ognuno con il proprio stile, di grande esempio per un giovane 25enne come me che incominciava a muovere i primi passi. Ho iniziato a collezionare i quadri di Spadacini molti anni fa, in fondo, era l’unico che alternava il lavoro dei disegni per il tessile all’arte. Una parte nutriva l’altra e così il quadro diventava ispirazione per il disegno ed il disegno gli dava il modo di creare, viaggiando, i suoi quadri. Questa mostra vuole essere un piccolo omaggio, nella sua Cernobbio, al suo talento, al suo modo di interpretare la natura. Un ritorno a casa a disposizione di chi saprà godere della freschezza e leggerezza dei suoi quadri” ha dichiarato Francesco Gentili, fondatore e CEO di Gentili Mosconi".



Nato nel marzo 1943, Beppe Spadacini cresce a Cernobbio, in provincia di Como. Nel 1964 comincia la sua attività professionale con uno studio di disegno a Cernobbio e nel 1978 fonda lo Studio Tucano all’interno del suggestivo borgo antico di Coloniola a Como. Negli oltre cinquant’anni di carriera, la sua visione e le sue opere trasportano in un giardino dell’eden tropicale: il suo talento è stato infatti ricercato da famosi stilisti come Gianni Versace, Tommy Bahama, Gianfranco Ferrè, Etro e Walter Albini, che hanno portato la sua arte in tutto il mondo.

Con la mostra di Villa Bernasconi sarà possibile instaurare un confronto tra le tendenze contemporanee Tropical Style e quell’interesse tipicamente Art Nouveau per l’esotismo (lo stile Liberty, in Italia, prende infatti il nome dal fondatore di Liberty London, bazar aperto nel 1875 per la vendita di ornamenti, tessuti e oggetti d'arte dal Giappone e dall'Oriente). Nelle tre stanze in cui si sviluppa la mostra sono presentate grandi tele raffiguranti i soggetti tipici della produzione di Spadacini: palme, paesaggi tropicali dalla fitta vegetazione in cui si affacciano le belve e gli uccelli della giungla in un’ambientazione che valorizza i decori naturalistici della villa e la vegetazione del giardino.

In veranda, la coppia di animali ritratti nell’opera “Relaxing Time”, sembra richiamare invece i quadri degli illustratori Art Nouveau, nell’impostazione verticale e nella composizione delle cornici in cui, come nei manifesti di Alphonse Mucha, si intrecciano fiori, foglie e volute vegetali di provenienza tropicale; la hall si trasforma in un giardino esotico, di foglie e fiori dipinti sia sulla tela dell’opera “Tucano Garden” sia sulle vetrate, le pareti e i soffitti della villa.

Nella stanza del Pavone Tacchinato, è infine ospitata una raccolta di foulard, tessuti e progetti grafici rappresentativi dell’attività di Beppe Spadacini come disegnatore tessile.

Per la mostra è stato realizzato uno dei quaderni della collana di Villa Bernasconi con testi critici dei curatori, i tipici apparati didattici-esperienziali approfondimenti a cura di Nello Marelli sulle innovazioni ed invenzioni di Beppe Spadacini nel settore del disegno tessile e di Elena Franco con Cristina Ariagno di Fondazione Arte Nova, tra i principali collezionisti di liberty in Italia, sulle influenze storico-artistiche dell’Oriente all’inizio Novecento. In programma anche incontri con l’artista, eventi collaterali, visite guidate e laboratori didattici.

In vendita al bookshop oggettistica a tema.





CALENDARIO EVENTI

1. 29 giugno, 27 luglio, 31 agosto e 21 settembre 2024, dalle 16 alle 17:30 – Il sabato delle palme, atelier creativo per bambini (età 6-11 anni) a cura di Kristina Zani. Un’immersione nella giungla di terre lontane, rimaste impresse nei dipinti di Beppe Spadacini, per creare dei libretti d’artista con più colori possibili!

2. 12 luglio e 10 agosto 2024, dalle 17 alle 18:30 – Liber(t)y di viaggiare, gioco teatrale per bambini (età 6-14 anni) a cura di Cristina Quadrio. Viaggio artistico-teatrale tra le opere di Beppe Spadacini per immaginare infiniti intrecci di avventure in mondi fantastici e lontani.

3. 28 giugno e 3 agosto 2024, alle ore 18 - I viaggi delle piante, workshop per adulti a cura di Giorgia Acquaviva. Viaggio tra immagini e parole, aprendo la valigia di un cacciatore botanico, per scoprire le storie delle piante.