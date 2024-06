Le più belle orchidee del mondo in mostra sul Lago di Como

Domenica 30 Giugno torna in Vallassina Lake Como Orchid Show, la mostra mercato dedicata alle orchidee giunta alla terza edizione e organizzata da Asso Incontra in collaborazione con ALAO - Associazione Lombarda Amatori Orchidee. Questa edizione è caratterizzata da una nuova location in quanto si terrà a Magreglio presso il Ristorante Il Ghisallino e sarà aperta dalle ore 10 alle 18 con ingresso gratuito.

Saranno presenti diversi espositori a livello nazionale e internazionale oltre che associazioni di amatori. Per la prima volta in Italia settentrionale ci sarà un venditore direttamente dall’Ecuador specializzato in piante locali, dalle Ande al San Primo. Durante l’evento si terranno eventi formativi e ci sarà occasione per chiedere consigli agli esperti su come prendersi cura di queste piante. Da segnalare che saranno esposte delle orchidee di una famiglia rara i cui fiori assomigliano a dei tulipani, si tratta della specie Anguloa originaria del Centro-America.

Come lo scorso anno viene riproposto il concorso "Fiore da sogno": porta la tua orchidea durante la mostra anche se cresciuta sul davanzale o sul balcone. Vogliamo premiare le fioriture di appassionati di orchidee, perché una bella fioritura è sempre una gioia da condividere. Tutte quelle pervenute saranno giudicate da giudici esperti e la più bella riceverà un premi. .Ad arricchire la mostra saranno presenti l'artista Alex Fumagalli e lo stand Asso Incontra con i suoi libri “Asso Medievale" e "Asso, i luoghi e le storie". Per maggiori informazioni visita la pagina Asso Incontra e il sito www.lakecomoorchidshow.com per scoprire tutti gli espositori presenti.