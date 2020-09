Tra passione, ispirazione e tecnica: la prima personale di Azzurra Patti

Dopo un lungo percorso, intrapreso già a scuola, la comasca Azzurra Patti espone la sua prima rassegna personale. Negli anni la sua visione artistica si evolve, restando sempre a metà tra arte e tecnica. Da una parte un'innata sensibilità per il non detto che si nasconde dietro alle cose e, sopratutto, dietro ai paesaggi naturali, dall'altra una raffinata tecnica che comincia al Setificio, per poi affinarsi con la pratica, la sperimentazione e la creatività. Con l'esposizione di Azzurra - dal 20 settembre al 20 ottobre nei locali de "Sul Confine" in via alla Torre a Cavallasca - si torna alla semplicità di una sincera e onesta mostra d'arte. Da vedere.