Drawings From Lightning, Disegno Specchio in Biblioteca a Como

La mostra è organizzata in occasione della donazione alla biblioteca della cartella di disegni/Artist Book ideata e progettata da Laura Santamaria. Gli artisti autori delle opere in mostra sono: Paola Alborghetti, Susanna Janina Baumgartner, Gianni Caravaggio, Daniele Carpi, Barbara De Ponti, Alessandro Di Giampietro, Daniele Girardi, Paolo Gonzato, Michele Guido, Giulio Lacchini, Chiara Pergola, Laura Santamaria, Marcello Tedesco, Lucia Veronesi.

Con una foto d’arte di Alessandro Di Giampietro - Untitled #8 - from the series Lightning Portraits, 2015 e altre fotografie dagli archivi Drawings from Lightning

27 ottobre, ore 17.30 - Sala conferenze della Biblioteca

Drawings From Lightning, In-conversation event

Collezione di Disegni / Artist Book

Incontro di presentazione della collezione di disegni/artist Book Drawings From Lightning

Intervengono

Roberto Borghi, critico; Chiara Milani, bibliologa e iconologa; gli artisti Laura Santamaria, Paolo Gonzato; Jessica Tanghetti, curatrice e ricercatrice; Giulio Verago, curatore. Modera Laura Santamaria

APPROFONDIMENTI

Il Progetto: Drawings From Lightning è una riflessione artistica sul fulmine, evento caratteristico del territorio del Lario per l’alta frequenza con cui si sviluppano i fenomeni temporaleschi, è stato indagato da scienziati quali Alessandro Volta, che lo ha rappresentato attraverso il disegno autografo Avvistatore di temporali.

Il disegno, nel passato, era strumento di ampio utilizzo nella documentazione di fenomeni naturali o trascrizioni geometriche ed empiriche, impiegato da astronomi come Galileo Galilei o da filosofi come Giordano Bruno, parte integrante della professionalità dei ricercatori. Il fulmine dunque è stato scelto come emblema del progetto Drawings From Lightning, che si focalizza sul disegno contemporaneo, una linea di luce ed energia, soggetto delle interpretazioni degli artisti invitati. Con questo progetto Laura Santamaria torna a Como - suo luogo di origine - dopo essere stato protagonista di un tour lungo dieci anni, che lo ha portato in centri d’arte sia in Italia che in Europa.

La mostra Disegno Specchio raccoglie opere inedite generatrici di nuovi paradigmi legati alla produzione del disegno nelle declinazioni più sperimentali e contemporanee, accompagnate dall’edizione limitata che mostra le stampe della prima collezione di disegni dal progetto Drawings from Lightning, artist book (self-published 2016). Il corpo di opere si raccoglie attorno alla metafora del fulmine, come simbolo di un riconoscimento vitale ed energetico, luce di nuove riflessioni, immediate quanto urgenti attorno al ruolo dell’artista all’interno della contemporaneità.

Il linguaggio del disegno è prediletto dagli artisti per manifestare le loro intuizioni, generatrici di nuovi codici, testimonianza di una processualità che abbandona la modalità accademica della copia dal vero per generare suggestioni attraverso nuovi strumenti ed aprire un dialogo che ci invita a considerare quanto il disegno sia strumento di visione interiore, di percezione del pensiero astratto e dispositivo generatore di nuove formulazioni grafiche.

Capace di intessere relazioni si può intendere la produzione artistica come una entità generatrice di un apporto vitale nell’evoluzione dei linguaggi, attribuendo nuovi sensi ai codici di riferimento, al contempo genera un circuito virtuoso tra istituzioni pubbliche, musei, biblioteche ed archivi. Il disegno nelle ampie formulazioni proposte dal progetto determina un episodio unico nell’arte contemporanea, ed indirizza lo sguardo a questa pratica che si presenta come approdo di autenticità e rigore all’interno delle convulsioni tecniche e mediatiche del panorama contemporaneo.

La conferenza: Drawings from Lightning - In-conversation event si propone in modo ampio e discorsivo di riallacciare ed approfondire le riflessioni generate nel corso dell’evento di presentazione di Drawings From Lightning presso il Museo del 900 di Milano, dell’11 ottobre 2023, aprendo nella sede della Biblioteca Comunale di Como nuove riflessioni, che mettano in luce aspetti emblematici della creazione di una raccolta di opere ora parte del patrimonio pubblico

all’interno della collezione del Museo, attraverso la presentazione di disegni inediti e dell’artist book recente donazione al patrimonio della Biblioteca.

Archivio online www.upwardpositiveleaders.tumblr.com inoltre è possibile ordinare una copia di Drawings From Lightning, artist book, scrivendo a drawingsfromlightning@gmail.com

DRAWINGS FROM LIGHTNING: BIOGRAFIA DEL PROGETTO NEL MONDO

Drawings From Lightning, archivio online www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

Nato nel 2013 il progetto multidisciplinare sul disegno contemporaneo italiano Drawings From Lightning è ideato e curato da Laura Santamaria, raccoglie una collezione unica di opere realizzata con il contributo di vari artisti sul tema “Upward Positive Leaders”, ora parte della collezione del Museo del Novecento di Milano.

E’ stato esposto e presentato presso Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln, Berlin (2014), Studi Festival Milano (2016), Miart – BeArt booth (2016); Fonderia Artistica Battaglia, Milano (2016), Choisi - one at the time - Lugano (2016), Madeinbritaly, London (2017), Biblioteca Civica D’ Arte - Luigi Poletti, Palazzo dei Musei, Modena (2017); International Day of Light - Symposium at Chelsea College of Arts, London (2018); ViaFarini, Milano (2018), REAL - WOPART (2018), Lugano, CSIA Centro Scolastico per le Industrie Artistiche Lugano (2019), in qualità di Progetto Culturale WOPART (2019 - 2022) Lugano.

Drawings from Lightning, artist book, 250 esemplari, 44 x 32 x 3 cm, self published, (2016) Offset print - stampato in Italia da Tipolitografia Iacchetti Stampa, Milano è presente in Biblioteche, Archivi e Collezioni: Biblioteca del 900, Museo del 900, Milano; Biblioteca Comunale Paolo Borsellino, Como; Biblioteca del Castello di Rivoli; Archivio Docva, ViaFarini, Milano; Volumes 2019 Kunsthalle Zurich; MAC Museo de Arte Contemporneo, Foundacion Fenosa, A Coruna; Biblioteca Civica D’Arte - Luigi Poletti, Palazzo dei Musei, Modena; Biblioteca Aero Mex, Cittá del Messico; Biblioteca CSIA Centro Scolastico per le Industrie Artistiche, Lugano; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Artphilein Foundation, Lugano; Casa Gialla, Milano; Bice Bugatti Club, Nova Milanese.

I RELATORI OSPITI A COMO IL 27 OTTOBRE

Paolo Gonzato (Busto Arsizio,1975) vive e lavora a Milano. Del 2012 è rappresentato dalla galleria

APALAZZO dove nel 2023 presenterà una mostra personale. Il suo lavoro, da sempre rivolto alla trasformazione e alla marginalità, si occupa di dinamiche recessive e di sospensione. A questo proposito dal 2003 realizza una serie dal titolo OUT OF STOCK, la più recente BARACCHE e altri gruppi di lavori. Declinando la sua ricerca attraverso l’impiego di vari media, sulla base del concetto di arte estesa, Gonzato si interfaccia con design, collaborazioni, editoria e moda. I suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Ha preso parte a progetti della Biennale arte e architettura di Venezia e Berlino oltre che a residenze artistiche, premi e tenendo workshop in musei e istituzioni.

Chiara Milani. Laureata in filosofia all’Università statale di Milano, specializzata in management delle biblioteche, sta completando il dottorato in Beni culturali, formazione, territorio, Università Tor Vergata. Direttrice della biblioteca comunale di Como, si dedica in particolare alla tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico, iconografico. Bibliologa e studiosa di storia della cultura, ricerca e studia antiche edizioni illustrate ponendole in dialogo con artist book, promuovendone la conoscenza attraverso articoli, esposizioni, conferenze e attività originali dedicate anche ai giovanissimi (Libri antichi misteri garantiti, laboratorio divenuto un taccuino pubblicato in due edizioni da Carthusia (2011 e 2013)

Ha insegnato biblioteconomia all’Università dell’Insubria, ha pubblicato ricerche, bibliografie tematiche, articoli di storia della cultura e di storia di genere, ma anche plaquette di prosa e poesia: il libro d’artista Cambiamenti, 2016 (illustrazioni di Elena Borghi) e Come riordinare la vostra Biblioteca, divertissement pubblicato nel 2017. È vicepresidente del Centro Studi Massimo Bontempelli di Roma, presidente del CIRE-Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche; membro del Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, Dipartimento DISAT, Università degli Studi dell’Insubria. Il suo ultimo saggio è Vi racconto i vostri libri (NewPress, 2020). Crede che la biblioteca debba essere un centro di dialogo e innovazione tra il libro e le arti, attenta a rintracciare e accogliere le sollecitazioni della contemporaneità.

Laura Santamaria. Si forma all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano in Pittura poi alla Loughborough University School of Art and Design in Scultura. I suoi progetti site-specific, sculture e dipinti spesso presentano allo spettatore un parallelismo tra il micro e macro cosmo riflettendo così su sistemi e processi di interconnettività. La sua ricerca artistica è focalizzata sull’utilizzo di materia pura, il fuoco, i pigmenti oppure i cristalli; a questi si avvicina con metodo, a partire da uno studio approfondito a livello conoscitivo, che a seguire imbocca la strada del processo artistico individuale, sempre fortemente sperimentale. Fondatrice e curatrice di Drawings from Lightning, un progetto multidisciplinare focalizzato sul disegno contemporaneo. Una collezione unica di disegni sul tema Upward Positive Leaders, ora parte della collezione del Museo del Novecento di Milano. La sua pratica multidisciplinare è stata esposta in musei e istituzioni internazionali come Whitechapel Gallery di Londra (2015), il MAC Museo de Arte Contemporáneo, A Coruña (2018).

Jessica Tanghetti. Vive e lavora tra Italia e Regno Unito. Ph.D in “Institutions and Business”, con un focus di ricerca sugli investimenti delle imprese nelle istituzioni d’arte contemporanea, è attualmente ricercatrice post dottorato in tema di management dell’arte e dei musei e economia culturale presso l’Università di Bologna. E’ docente presso NABA Milano in Art Management e Economia dei mercati dell’arte e collabora con istituzioni accademiche nazionali e internazionali, tra cui Ca’Foscari di Venezia e King’s College London, in attività di ricerca. E’autrice di pubblicazioni in materie economiche, di management dell’arte e di lavoro culturale. A livello professionale, si occupa di progettazione e curatela di progetti artistici, specialmente per le aziende, e di consulenza all’acquisto di arte contemporanea per soggetti corporate e privati. Ha fondato ed è partner di vari progetti culturali, relativi a fundraising, modalità innovative di acquisto e di promozione dell’arte contemporanea, e collabora continuativamente in qualità di Chief Art Curator con London Trade Art, società inglese che offre un innovativo modello di fractional ownership.



Giulio Verago. Curator with specific attention to cultural mobility and the evolution of the Italian independent art scene. Degree in Philosophy and doctoral studies at the Polytechnic of Milan. Since 2008 he has collaborated with Viafarini and since 2012 he has been curator of the VIR Viafarini-in-residence residency. In 2021 he was awarded the Italian Council curatorial research grant for the Endless Residency artistic mobility observatory project. Among the collaborations: Sandretto Re Rebaudengo Foundation; Winzavod, Moscow; IIC Santiago de Chile, Moscow, Abu Dhabi; A.I.R. Gallery, NYC; Rupert, Vilnius; Goethe Institute; Kooshk, Tehran; HIAP, Helsinki; Bevilacqua La Masa Foundation; Contemporary Art Forum; MAXXI Museum, Rome; Fitzcarraldo Foundation. He has held lectures at: Catholic University; Bocconi University; Brera Academy; NABA; FDI; FIT University NYC. He was President of the Jury of the national Movin'Up Prize and member of the jury of the KARA Art Prize, Tehran.