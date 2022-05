Concorso d’Eleganza Villa d’Este, tutto il programma della manifestazione

L’intervallo tra due edizioni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este non è mai stato così breve come quest’inverno. Il clamoroso successo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este dello scorso ottobre ha ispirato tutti noi, e ora siamo di nuovo immersi nella pianificazione del nostro prossimo appuntamento. Non meno di voi, indubbiamente, siamo impazienti di vedere le tante preziose gemme allineate nel parco del Grand Hotel Villa d’Este per la magnifica presentazione dal 20 al 22 maggio 2022. Questa volta, il Comitato di Selezione è riuscito a scegliere in tempi record un parterre di sostenitori davvero eccezionale ed entusiasmante. L'evento si terrà in concomitanza con FuoriConcorso.

Il prossimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà dedicato ad alcuni importanti anniversari. Già oggi non è difficile immaginare quanti temi unici e appassionanti ci entusiasmeranno a maggio 2022. BMW M GmbH, la più breve tra le sigle espressione di Motorsport, taglierà il suggestivo traguardo del mezzo secolo. Il tema Motorsport si rispecchia anche in casa Ferrari: il marchio con il leggendario Cavallino rampante vide la luce 75 anni fa. Lo stesso Grand Hotel Villa d’Este vanta numeri ancor più evocativi: nel 2022 festeggerà infatti la 150ª stagione come Hotel di assoluto prestigio internazionale.

Come lo scorso autunno, il Concorso di quest’anno si svolgerà sia sabato che domenica nei terreni di Villa d’Este. A differenza dell’anno scorso, però, saremo in grado di ammettere un maggior numero di visitatori poiché le norme igieniche sono state generosamente allentate. Per la prima volta, il Trofeo BMW Group – Best of Show by the jury sarà eletto la domenica pomeriggio dopo la sfilata.

I biglietti per entrambi i giorni possono essere acquistati online.