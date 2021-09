Monte Generoso, anche in autunno aperitivi con vista mozzafiato e musica

Continuano anche in autunno gli aperitivi del venerdì sul Monte Generoso, circondati da uno dei più bei panorami di tutto il Ticino.



Il Sunset Apero, che da tre anni fa registrare un indiscutibile successo, continuerà anche in autunno fino alla fine della stagione 2021 (7 novembre). Manterrà lo stesso format ma avrà un nome diverso per evidenziare, di volta in volta, il diverso genere musicale della serata e per soddisfare i gusti di tutti gli ospiti, pronti a ritornare più volte. www.montegeneroso.ch/eventi



Venerdì 1° ottobre sarà la volta della Rock Night Live con la conduzione degli speaker Grant Benson e Daniela Moroni di Radio Morcote International e la musica dal vivo del gruppo rock Redhead. Alla voce Chiara La Rouge, alla chitarra Attilio Mezzadri, al basso Massimo Padovani e alla batteria Davide Amato. La musica è il rock, classic rock, dagli anni 70 ad oggi… Dagli AC/DC agli ZZ Top passando peri Deep Purple e i Led Zeppelin.

“È la prima Live al Fiore di pietra con Radio Morcote International”, afferma Monica Besomi, Head of Sales & Marketing della Ferrovia Monte Generoso, “e sottolinea, ancora una volta, quanto sia importante per la Ferrovia Monte Generoso il legame e la collaborazione con i partner del territorio e la volontà di gettare lo sguardo oltre, verso un futuro in cui l’unione sarà la vera forza per tutti”.





L’idea di collaborare è nata spontanea ed immediata durante un evento di networking organizzato da KR Publisport per i suoi 76 KG Partners della piattaforma letueaziende.ch, di cui sia Radio Morcote International che la FMG fanno parte.



“Abbiamo capito subito di avere in comune con la Ferrovia Monte Generoso e il suo team tante cose”, sottolinea Daniela Moroni, co-fondatrice insieme a Grant Benson di Radio Morcote International, la più importante Rock station della Svizzera ed anche la più ascoltata in Ticino - www. radiomorcoteinternational.com, “dalla passione per i relativi settori, al forte legame con il territorio e al desiderio di creare una sinergia profonda ed efficace capace di sostenere ogni singolo sforzo verso obiettivi importanti. Del resto, si sa quando il rock bussa, può trasmettere solo emozioni ed un forte senso di comunità e di appartenenza”.

Programma:

Venerdi 1° ottobre Rock Night Live dal Fiore di pietra con Radio Morcote International con gli speaker Grant Benson e Daniela Moroni e il gruppo Redhead.



Sono richiesti la prenotazione ed il Certificato Covid.



Partenza da Capolago ore 18:35

Ritorno dalla Vetta ore 23:00

L'offerta comprende:



Viaggio di andata e ritorno con il trenino a cremagliera

Giro risotto

Adulti e ragazzi 6-15 anni: CHF 29.00

Bambini 0-5 anni: gratis



Sono escluse le bevande, i cocktails, il vino e le sfiziosità proposte dalla carta.