Torna il Moltrasio Buskers Festival, tutto il programma

2024: cinque anni di Moltrasio Buskers Festival, rassegna teatro e arte di strada nata nel 2020 da un'idea di Claudia Porro, ex Assessore al Turismo del Comune di Moltrasio e Veronica Del Vecchio, attrice, clown e scrittrice della compagnia Auriga Teatro e direttrice artistica della rassegna.

La rassegna festeggia cinque anni e per l'occasione diventa internazionale grazie alla presenza per la prima volta di un ospite di fama mondiale, Tom Greder. Ulteriore novità della quinta edizione è stato l'evento collaterale “Lo sguardo del clown”: workshop gratuito di clown aperto a tutti tenutosi il 2 giugno 2024. Un laboratorio molto apprezzato dai partecipanti che ha visto una numerosa presenza di iscritti di tutte le età che, guidati dall'insegnante Andrea Tettamanti – clown, attore e artista comasco diplomato alla Scuola Teatro Arsenale di Milano e al Nouveau Clown Institute di Barcellona – hanno compiuto un viaggio alla scoperta del clown contemporaneo tra risate e lacrime, successi e fallimenti.

IL PROGRAMMA 2024

L'edizione 2024 del Moltrasio Buskers Festival si terrà nei giorni 21 e 29 giugno - 7 e 13 luglio.

Quattro sono gli spettacoli gratuiti che animeranno l'estate moltrasina con performance adatte a ogni tipo di pubblico. Clownerie, canto comico, escapologia, circo e teatro di figura saranno gli ingredienti speciali di questa edizione i cui ospiti saranno saranno l'artista svizzero australiano Tom Greder, Davide Demasi in arte Mister David, Le Radiose e Mariangela Martino.

Aprirà il festival venerdì 21 giugno, ore 21.15 in piazza San Martino, Mister David, vincitore del Campionato del Mondo di Street Magic e detentore di 2 Guiness World Record. Definito dalla stampa come l'Houdini del Circo, Davide Demasi presenterà “Mind the gap” uno spettacolo dove bizzarri equilibri, comicità, coinvolgimento e illusionismo creano un cocktail esilarante. Un artista che terrà il pubblico con il fiato sospeso con la sua fuga da una camicia di forza e catene in equilibrio su un monociclo alto due metri.

A seguire, sabato 29 giugno, l'ospite speciale di questa edizione: Tom Greder, artista e regista svizzero australiano.

Dopo aver portato il suo spettacolo in più di 40 stati diversi, tra cui Brasile, Cina, Giappone, Slovenia, ora è arrivato il momento di Moltrasio.

"Tutti a Bordo", definito dalla stampa internazionale come "straordinariamente comico"(South China Morning Post) e “assolutamente esilarante” (Australian stage) è uno spettacolo profondo, toccante, comico e poetico; un viaggio in treno che è metafora comica della condizione umana tra vita e morte, lacrime e risate. Oskar, il capo treno, ci condurrà lungo i binari della fantasia con la sua locomotiva in miniatura...il cui capolinea sarà il pubblico. Una prima nazionale da non perdere, prevista per sabato 29 giugno alle 21.15 in piazza San Rocco.

In caso di pioggia, gli spettacoli “Mind the gap” di Mister David e “Tutti a bordo” di Tom Greder si terranno presso l'ex bocciodromo della Cooperativa Moltrasina.

Domenica 7 luglio, in piazzetta CAI, alle 18.00, un ritorno: l'attrice, cantante e autrice comico-satirica Mariangela Martino. Dopo aver partecipato al festival nel 2022, Mariangela Martino torna alla rassegna con uno spettacolo diverso dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. "Il Mondo di Raimonda", uno show di narrazione e cantastorie che condurrà i bambini in un varietà tenerissimo tra personaggi insoliti che vivono la gioia di essere sé stessi e di vivere senza nascondersi!

A chiudere la rassegna in piazza San Rocco sabato 13 luglio, arrivano direttamente da Roma Le Radiose, alias Emanuela Belmonte, Genea Manenti, Valentina Musolino. Un trio vocale clown con lo spettacolo "On Air": Adelina, Guendalina e Bice presentano “Radio Radiose”: solo musica dagli anni '30 e '40, rigorosamente in diretta e dal vivo! Le Radiose condurranno l'insolito palinsesto in una montagna russa radiofonica che ci farà ridere al ritmo delle note frizzanti della Swing Era (Andrew Sisters, Chordettes, Trio Lescano, Quartetto Cetra). Uno spettacolo di canto comico esilarante e divertente!

Il programma in breve

Venerdì 21 giugno, ore 21.15, piazza san Martino

Mister David in “Mind the Gap”

one man show: escapologia, equilibrismo, comicità, giocoleria

Sabato 29 giugno, ore 21.15, piazza San Rocco

Tom Greder in “Tutti a bordo!”

clownerie, teatro

Domenica 7 luglio, ore 18.00, piazzetta CAI

Mariangela Martino in “Il mondo di Raimonda”

teatro di figura, cantastorie

Sabato 13 luglio, ore 21.15, piazza San Rocco

Le Radiose in “On Air”

canto comico, clownerie

Ulteriori informazioni generali:

-Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito.

-Da quest'anno sarà possibile raggiungere il festival anche con la linea ASF C25 che percorrerà la SP71 "regina vecchia" da Como ad Argegno con un orario estivo che prevede, nei fine settimana, delle corse serali. L'orario serale è attivo dal 9 giugno all'11 settembre;

-Per tutti gli aggiornamenti sul festival: pagine Facebook e Instagram “Moltrasio Buskers Festival”