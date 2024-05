Minori stranieri non accompagnati: laboratorio di idee e buone pratiche per accogliere, educare, includere

Rete Porto Sicuro e Como senza Frontiere, insieme alla Parrocchia di Rebbio, organizzano una giornata per il problema dei Minori stranieri non accompagnati. Un laboratorio di idee e buone pratiche per accogliere, educare, includere che si terrà a Como, Teatro nuovo di Rebbio, sabato 11 maggio 2024.

Relatori

-Rosita Viola - Assessora alle Politiche sociali e delle fragilità del Comune di Cremona

-Emanuele Manzoni - Assessore al Welfare del Comune di Lecco

-Annaviola Toller - Servizio protezioni internazionali di Azienda pubblica Servizi alla Persona Città di Bologna

-Lamberto Bertolè - Assessore al Welfare e alla salute del Comune di Milano in collegamento

A seguire discussione in tavoli tematici

L’incontro di cui all’oggetto è promosso con i seguenti obiettivi:

-acquisire collettivamente informazioni approfondite sulla possibilità di realizzare una buona accoglienza per i minori stranieri soli nel quadro della normativa vigente, pur nei suoi limiti e criticità procedurali procedurali;

-favorire nel confronto laboratoriale l’esame delle problematiche umane e sociali che costellano il percorso dei minori stranieri dall’arrivo sul territorio italiano, prima, durante e in uscita dal periodo di accoglienza e le possibili strategie di gestione e soluzione;

-fornire un’occasione di incontro, scambio di informazioni e interazione tra i molti soggetti attivi sul nostro territorio, a titolo professionale o volontario, soggetti portatori di competenze ed esperienze di valore e che sono di fatto interlocutori fondamentali per le istituzioni;

-dare voce alla necessità di impegno morale civile e politico nei confronti di persone fragili e dei loro diritti.