Tutti i mercatini a Como, ecco dove il primo weekend di luglio

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. All'interno di questo mercato si trovano negozi, aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato, bancarelle e il Mercato agricolo dei produttori comaschi.

Durante l’anno si tengono anche pittoreschi mercatini occasionali, rassegne hobbistiche ed enogastronomiche nel centro storico, sotto le mura o nella zona a lago. In piazza San Fedele si tengono il Mercato dell'Antiquariato il primo sabato di ogni mese e il Mercato dell'Artigianato il secondo, terzo e quarto sabato di ogni mese.

Dove sono questo fine settimana

Via Plinio

Gioie e gioielli in Como 2024

Rassegna hobbistica

Sabato 6 luglio 2024, dalle ore 8.30 alle ore 19.00



Via Plinio

Creativamente: idee, forme e colori della fantasia

Rassegna hobbistica

Domenica 7 luglio 2024, dalle ore 8.30 alle ore 19.00



Porta Torre/Torre San Vitale

Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

Rassegna hobbistica

Domenica 7 luglio 2024, dalle ore 8.30 alle ore 19.00



Piazza San Fedele

L'artigiano in piazza

Mercatino occasionale

Domenica 7 luglio 2024, dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Mercato Mercerie, da viale Battisti a viale Varese

Bancarelle all'aperto lungo le mura cittadine

Sabato tutto il giorno



Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Sabato 8.00 – 19.00

(esclusi festivi)



Parco dei Missionari Comboniani, via Salvadonica 3 a Rebbio

Mercato dei produttori locali e biologici

Tutti i sabati dalle 8 alle 12.00