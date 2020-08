Mercatini d'agosto a Como: da quest'anno anche in viale Geno

Tornano i mercatini e le fiere hobbistiche a Como, già a partire da sabato 8 agosto. Gli appuntamenti si ripeteranno tutti i sabati e le domeniche fino a Natale. Oltre agli spazi già utilizzati in passato quest’anno si aggiunge la novità di viale Geno. "Tutti gli spazi sono stati concessi gratuitamente proprio per agevolare questo tipo di attività - spiegano dall'ufficio stampa del Comune di Como - che, come gran parte del settore commerciale, sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria".

"Già da questo fine settimana tornano i mercatini e le rassegne hobbistiche in città - spiega l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Marco Butti - oltre che nelle location storiche per la prima volta anche in viale Geno. Abbiamo voluto sperimentare questa novità in un momento particolare in cui è importante dare segnali e sostegno alla ripartenza".

Gli appuntamenti di agosto

8 agosto

via Plinio

Creativamente, idee forme e colori della fantasia

associazione Arti e sapori di Nordovest

9 agosto

largo Spallino

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

associazione Cronos

14 agosto

viale Geno

I colori nell’arte

Lombardia Eventi

21 agosto

viale Geno

I colori dell’arte

Lombardia Eventi

22 agosto

via Muralto/Ballarini

I belee faa a man

I belee faa a man

23 agosto

via Plinio

Mani di donna

Roberto Tagliabue

28 agosto

viale Geno

I colori dell’arte

Lombardia Eventi

29 agosto

viale Geno

I belee faa a man

I belee faa a man

29 agosto

via Plinio

Mercatini e bambini

Roberto Tagliabue

30 agosto

viale Geno

I colori dell’arte

Lombardia Eventi

30 agosto

via Plinio

Mercatino dell’ingegno creativo

La presentosa Arte hobby - artigianato tutto made in Italy